První půle se nesla ve velice vyrovnaném duchu. Nakonec se skóre před odchodem obou celků do šaten zastavilo na stavu 15:15. Na začátku druhé půle se však Hraničtí dokázali díky přesným zásahům Noworyty a Plačka dostat do nadějného vedení 17:20.

Pak ale přerušil hru frýdecký time-out, po kterém se tento náskok poměrně rychle vypařil. A co víc, domácí se ujali vedení, které už do konce zápasu nepustili.

„Když jsme se dostali do vedení o tři branky, začali jsme v postupném útoku bláznit. Ztráceli jsme míče střelbou nebo nesmyslnou přihrávkou do pivota. Byli jsme to my, kdo postavil domácí na nohy," mrzelo Hudečka.

„Beru, že to mohla být nezkušenost, ale na druhou stranu to nemůžu donekonečna takto omlouvat. Hráči už se musí naučit hrát takticky a disciplinovaně. A pokud se dostanou venku do tříbrankového vedení, které pak tak trestuhodně promrhají, tak si prohrát zasloužili," dodal hranický lodivod, který na závěr ještě domácím pogratuloval k vítězství.

I díky jedenácti přesným zásahům Mathiase Cholevy tak domácí dokráčeli k cennému vítězství. Hranice dále zůstávají na předposledním místě s pouhými čtyřmi body na kontě a jednobodovým náskokem na poslední Maloměřice.

Pepino SKP Frýdek-Místek - TJ Cement Hranice 34:30 (15:15)

Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 4/2 – 1/1. Vyloučení: 5:5.

Frýdek-Místek: Bartoš 1, Petrovský 2, Hrachovec 4, Marenčák, Gřešek, Chudoba 4, Pyško, Brožek 2, Mucha 4, Hastík, Choleva 11/2, Mazur 2, O' Connor, Ondrusík 4, Mynář, Güttler. Trenér: Daniel Valo.

Hranice: Prošvic, Urbánski 4/2, Pinkas 1, Brož 1, Noworyta 5, Plaček 5, Juráš 1, Ciboran 1, Andrš 2, Piwko 2, Fulneček, Vincour, Lefan 3, Oselský, Zbránek 5, Kučerka. Trenér: Jaroslav Hudeček.