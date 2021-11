„Kluci si za ten bojovný výkon, nasazení a dodržení taktických pokynů v určitých pasážích tu výhru zasloužili. Jsem rád, že jsme konečně prolomili takovou hradbu, když jsme některé soupeře měli na lopatě, ale nedokázali to dotáhnout do konce,“ pochvaloval si kouč Hranic Jaroslav Hudeček.

Jeho tým měl výborný vstup do utkání, po první čtvrthodině vedl už 10:6, favorizovaný Frýdek, který měl za sebou nařízenou karanténu, však dokázal do pauzy překlopit skóre ve svůj prospěch.

„Během té vynikající pasáže jsme hráli dobře na postu spojek. Pak přišla tragická pasáž, kdy jsme měli střelbu ze spojek osm nula. To jsme si vyříkali. Některé pozice byly uspěchané, nepřipravené. Mladí kluci toto taktické vedení potřebují. Ve druhém poločase vše splnili do puntíku,“ ohlížel se Jaroslav Hudeček.

Symbolický a možná rozhodující momenty utkání se odehrály od stavu 21:22. Výborně chytající domácí gólman Jan Juráš schytal z křídla dělovku do obličeje, která jako by zdravě naštvala a nakopla nejen jeho, ale celý hranický tým. Obrat byl na světě, na konec i první extraligový triumf.

Ten řídili desetigólový Luděk Piwko, ale také Jan Zbránek, který na křídle měl dostatek příležitostí a skóroval sedmkrát.

„Nám dělají spoustu technických chyb spojky. Nemají ještě takovou herní vyspělost. Snaží se v řadě případů nesmyslně tlačit míč do pivota. Domluvili jsme se, že to raději budeme dohrávat do křídel. Věděli jsme, že tam se můžeme prosadit. Frýdek má střed silný,“ vysvětloval Jaroslav Hudeček.

Tento tah Cementářům vyšel a po postupu do čtvrtfinále poháru se tak Hraničané dotáhli na Maloměřice, pouhý bod ztrácejí právě na Frýdek-Místek, dva body na devátý Jičín.

TJ Cement Hranice – Pepino SKP Frýdek-Místek 30:28 (14:15)

Nejvíce branek: Piwko 10/4, Zbránek 7, Pinkas 4 – Petrovský 8/2, Chudoba 5, Choleva 5. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 4/4 – 2/1. Vyloučení: 6:3.