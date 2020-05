Extraligové Cementáře nově povede bývalý reprezentační kouč Jaroslav Hudeček.

„Ta situace se vleče od doby, kdy u nás skončil Libor Hrabal. Lepili jsme to mnou nebo Mírou Bartoněm, který je trenérem dorostu. Starší dorost by snad měl hrát první dorosteneckou ligu, časově už by to opravdu nešlo sloučit,“ vysvětlil šéf TJ Cement Hranice Martin Schober.

Ten má dlouhodobě vynikající vztahy právě s Jaroslavem Hudečkem. Velezkušený lodivod navíc nyní byl po dlouhé době k mání.

„Již dříve mne Martin přátelsky vyzýval, abych přišel do Hranic, ale já to bral jako hecování. Situace se změnila, když mi Karviná neprodloužila trenérskou smlouvu mladšího dorostu na příští sezonu a nebylo mi nabídnuto ani další působení v klubu,“ uvedl Jaroslav Hudeček pro svazový web.

Kromě Karviné či reprezentace působil Jaroslav Hudeček také například v Litovli.

„Házené věnoval celý život, rukama mu prošly čtyři generace hráčů. Máme spoustu dobrých trenérů, ale pro mě je Jarda Hudeček persónou číslo jedna v České republice,“ smekl před novým trenérem Martin Schober.

KARVINSKÝ PATRIOT

„Rozhodování bylo pro mne také o to jednodušší, že kluby spolu dlouhodobě spolupracují a v kádru Cementu hraje celá řada karvinských hráčů,“ řekl Hudeček a vyzdvihl i hranické fanoušky.

Jaroslav Hudeček tak nepřichází do neznámého prostředí, přestože navždy zůstane spjat s karvinskou házenou, které se věnoval přibližně 45 let. V době, kdy pomáhal v extralize Litovli, odmítl dokonce proti Karviné nastoupit. Své místo má také v Síni slávy karvinského sportu.

„I když jsem v mé trenérské práci dosáhl prakticky všeho, i tak mám neustále hlad po vítězství,“ nechal se slyšet.

„Pracovním cílem bude zapracovat další mladé talentované hráče do hry, navázat na výbornou obrannou činnost a zaměřit se na přechod do rychlého útoku a hlavně na kvalitu hry v postupném útoku. Hlavním cílem však bude postup týmu do play-off a prezentovat se moderní, atraktivní házenou,“ uzavřel Jaroslav Hudeček.

Cementáři se nyní připravují individuálně, v červnu je čeká volno a oficiálně se na začátku letní přípravy pod novým trenérem sejdou 14. července.