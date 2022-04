„Myslím si, že ani vítězství ve Frýdku nám nepomůže. Budeme poslední a budeme muset hrát baráž. Tohle utkání by vše vyřešilo, byl by konec sezony, ve Frýdku už by o nic nešlo a mohli jsme hrát v klidu. Sami jsme si prodloužili sezonu,“ neskrýval rozčarování hranický trenér Jaroslav Hudeček.

Situace je tedy jasná. Hranice musí v závěrečném kole získat více bodů než Maloměřice, které doma hostí hratelný Jičín. Cement jede na palubovku lídra skupiny z Frýdku-Místku.

Hudeček: Otřesný výkon

„Je ve mně spíše zloba. Zloba, že jsme to nejdůležitější utkání nezvládli. Ten výkon byl dneska otřesný, hlavě v útočné fázi, kde jsme kupili zbytečné technické chyby. Dokonce jsme si nebyli schopni přihrát při hře šest na pět,“ kroutil hlavou Jaroslav Hudeček po sobotním klíčovém duelu.

V tom byli přitom domácí na začátku lepším týmem. Čtyřbrankové vedení ale brněnský celek dokázal korigovat na poločasovou dvougólovou ztrátu.

A po změně přišel až nepochopitelný herní výpadek Hranic. Nevyužité šance i laciné ztráty znamenaly maloměřický obrat a nakonec i veledůležitý triumf.

„Je to hlavní problém, který nás provází celou sezonu. Útočnou fázi máme daleko slabší než obrannou,“ zopakoval Jaroslav Hudeček.

„Mrzí mě to, protože jsou tady mladí kluci a možná na ně padla deka. Nejsou obehraní, zkušení, jsou vytřepaní. Proto ty přihrávky pod nohy, do autu. Tíha zápasu byla možná daleko větší, než jsme si představovali,“ uznal trenér.

Pokud by Cement skutečně po závěrečném kole skončil na posledním místě tabulky, čekala by jej dvojzápasová baráž o udržení. Zatím to vypadá, že soupeřem by byly Strakonice.

„Mají tam ve svém středu zkušené hráče i hráče, kteří hostují z Plzně. Pokud budou v plné síle, nečeká nás nic jednoduchého. Musíme se s tím poprat a ustát to psychicky. Myslím si, že herní kvalita by měla být na naší straně,“ věří Hudeček.

Zároveň je si ale vědom nevyzpytatelnosti a zrádnosti bojů o záchranu, které by byly i pro velezkušeného kouče novinkou.

„Bojím se, že deka tam bude zase stejná. Půjde o bytí a nebytí, o udržení extraligy. V takové situaci jsem se neocitl ani já,“ uzavřel trenér.

TJ Cement Hranice – SHC Maloměřice 22:24 (13:11)

Nejvíce branek: Andrš 5, Noworyta 4, Plaček 4/2, Padalík 4/4 – Horut 6/2, Koubek 4, Korger 4.

Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 6/6 – 4/2. Vyloučení: 5:7.