„Určitě bych to jako neúspěch nebral. Musíme si nalít čistého vína. Sezonu hodnotím pozitivně, nejvíc to, že jsme mohli zapracovat a ozkoušet celou řadu mladých hráčů,“ vyzdvihl Hudeček.

Právě šířka a zkušenosti kádru v Hranicích byly a pro další sezonu také budou tématem číslo jedna. V průběhu uplynulého ročníku Cementáře opustili kvůli zranění legendární gólman Kučerka či stále se zlepšující Matěj Andrš. Zkušená spojka Michal Indrák skončila z pracovních důvodů.

„Ve všem špatném je něco dobrého. Přicházel jsem do Hranic s tím, že bychom měli postoupit do play-off, ale pak jsem vystřízlivěl i já. Tím, že jsme nepostoupili, se otevřela cesta dát šanci mladým. Vedení mi v tomto dalo volnou ruku,“ připomněl Jaroslav Hudeček fakt, že v play-out dostávali hodně prostoru také mladí hráči, kteří by měli dostávat více šancí v nové sezoně. Například Marek Vincour a Jiří Protivánek.

„Určitě jsme se někam posunuli. Někteří hráči více, někteří méně. Pokud nastolíme cestu vize a koncepce, budeme se opírat o mladé, za rok nebo za dva se můžeme bavit o něčem úplně jiném,“ věří hranický kouč.

Již nyní to vypadá, že Cementáři obmění prakticky polovinu kádru. A půjde o další vlnu omlazování. Chystá se příchod talentovaných mladíků z Litovle a Karviné. „Máme určitou dohodu o zapracování hráčů pro jejich další využití v extralize. Moc si toho vážím,“ potvrdil Hudeček.

Hráči z karvinského Baníku v Hranicích mají sbírat první zkušenosti s mužskou házenou prostřednictvím limitovaných přestupů. Motivací by pro ně měl být fakt, že v případě skvělých výkonů si je Karviná může kdykoliv stáhnout nazpět.

„Bude to taková školka. Přijdou kluci, kteří mají osmnáct až dvaadvacet let. Budeme mít jen tři nebo čtyři starší hráče,“ nastínil Jaroslav Hudeček. „Je to ale práce, která mě baví. Mladí kluci chtějí, hltají každé slovo. Nemám jediný problém s tréninkovou morálkou či docházkou,“ prozradil trenér.

ODCHOD NEJLEPŠÍHO STŘELCE I TALENTU

Cementáři ale musejí počítat také nečekané ztráty. Na povrch ještě před koncem sezony vypluly odchody dvou důležitých hráčů, na kterých měl tým v nadcházejícím období stavět. Nejlepší střelec týmu Jan Mucha míří do Frýdku-Místku. Do pražské Dukly se pak přesune největší hranický talent posledních let Jakub Rumian.

„Přesvědčoval jsem jeho i rodiče, že to je ještě brzy. Říkal jsem, ať odmaturuje v Hranicích, když tam chodí do školy, aby si nenarušil klid, pořádek a systematičnost. V Praze se bude muset zabydlet, sžít s kolektivem. Je to jedno s druhým,“ přiznal Jaroslav Hudeček.

„Kvalitnější podmínky bude mít, to mu přeji. Musí se posunout někam dál. Do klubu, kde je větší tréninková četnost, kvalitnější zázemí, regenerace a další věci. Ale myslím, že mohl rok počkat, aby měl ještě u nás vysokou minutáž. Teď to pro něj bude boj,“ myslí si velezkušený kouč.

Dobrou zprávou je, že do hry by se měli po operaci vazů v koleni vrátit Matěj Andrš a Josef Kučerka. Andrše v jeho herním růstu přibrzdilo zranění. ,,Já věřím, že naváže na svou stoupající výkonnost a bude pro družstvo tou pravou posilou.“

U legendárního padesátiletého brankáře jde o zásadní informaci, Cementáři se totiž během sezony potýkali s problémy mezi třemi tyčemi.

„Nesmírně si ho vážím a cením jako hráče, který něco ve svém životě dokázal. Je to skromný a upřímný člověk. Teď jen máme s panem doktorem důležitý úkol ubrzdit ho, aby návrat neuspěchal,“ pousmál se závěrem Jaroslav Hudeček.