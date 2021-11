„V prvé řadě bych vysekl poklonu domácímu mužstvu, které se namotivovalo a hrálo s nadšením. Naše okleštěné družstvo bylo zaskočeno, to ale neberu jako omluvu,“ hodnotil těsnou osmifinálovou výhru 28:27 z Liberce trenér Cementu Jaroslav Hudeček.

Skóre středečního duelu na stranu Hranic překlenul v závěru dvěma góly Matyas Pinkas. První půli dokonce extraligový celek prohrál 11:15.

„Zaznělo tam, že to byl nejlepší výkon Liberce. Jestli tohle hrají ve druhé lize, tak opravdu klobouk dolů. Tady ale musí být poznat rozdíl mezi extraligovým a druholigovým hráčem. Hlavně první poločas byl z naší strany doslova ostudný,“ nebral si Hudeček servítky.

Hranice tak byly kousek od velké pohárové ostudy, třebaže Liberec je lídrem své skupiny 2. ligy.

„Někteří hráči Liberce plakali, že nás neporazili. Tady jde vidět motivace a to, jak oni chtěli. My jsme k tomu přistoupili laxně a mysleli, že to zvládneme. Soupeř tam měl moc šikovných mladých kluků. Byl jsem příjemně překvapený, navíc tam byla fůra diváků a dobrá kulisa,“ ohlédl se Hudeček.

Cementáři se v týdnu připravovali prakticky výhradně na Frýdek-Místek, se kterým se v rámci 10. kola extraligy utkají doma v pátek od 19.15.

„Myslím, že Frýdek je v podobné situaci jako my. Vedení nemůže být spokojeno s výsledky týmu a mělo určitě vyšší ambice. Očekávám souboj na ostří nože, přál bych si konečně prolomit smůlu a připsat si dva body,“ věří Hudeček.

Během pohárového tažení Hranice porazily ve 3. kole prvoligovou Litovel a po těsném triumfu v Liberci ve středu 17. listopadu na domácí palubovce vyzvou ve čtvrtfinále Plzeň.

Liberec Handball – TJ Cement Hranice 27:28 (15:11)

Nejvíce branek: P. Matula 7/2, M. Hájek 6, Martenek 5 – Piwko 9/4, Pinkas 8, Zbránek 5.