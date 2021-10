„Když se dnes dívám na Čadru, jak hraje v Kopřivnici, je to přesně to, jak bych si představoval, aby mi tam spojka hrála,“ přiznal trenér Hranic Jaroslav Hudeček.

A jak je zatím spokojen s ukrajinskou posilou?

„Těžko říct po jednom utkání. Nestihl ještě zhltat naše kombinace a herní filozofii. Zatím bych to nechal otevřené. Hodnocení by bylo z mé strany nefér,“ uvědomuje si Hudeček.

Rakatynets se proti Plzni neprosadil, na úvod to ale v Plzni měl ohromně těžké.

„Nezná kombinace, věnovali jsme tomu jeden trénink, musel v tom mít hokej. Nebylo to ono, vím, že to chce nějaký čas,“ doplnil Jaroslav Hudeček.

Cementáři si každopádně od bývalého hráče Malacek či Nových Zámků slibují zkušenosti, které mladému týmu hodně chybí.

„Slibuji si od něj zvýšení střelecké potence na pravé straně. Řada kombinací je jednoznačně lepší, když je tam levák. Plynulost akcí by měla být také lepší,“ věří kouč.

Yevhen Rakatynets působil kromě Slovenska a Ukrajiny také ve Španělsku. Cement si vybíral hlavně podle videí. Je tedy jasné, že příchod zajímavého leváka je tak trošku neznámou.

„Představuji si, že cizinec bude převyšovat naše hráče a bude opravdu posilou,“ nastínil Jaroslav Hudeček.

Těžko tedy říct, jestli Rakatynets nakonec v Hranicích zůstane celou sezonu. Již dříve měl Hudeček vyhlídnutou dvoumetrovou posilu z Balkánu, příchod z těchto destinací však pro klub byl složitější. V lednu či únoru by se však mohlo klubu podařit podobnou posilu získat.

Cement je zatím na dně tabulky

A je pravda, že Hranice posílení mladého kádru potřebují. Po pěti odehraných kolech Cementu patří s nulou poslední místo tabulky. Nastolená cesta směr mládí je ale dle Hudečka správná.

„Přístup a nasazení v tréninku je to, co mě drží v Hranicích. Dřou, nemám s tím sebemenší problém. Vidím navíc zlepšení. Hlavně se musíme udržet a příští rok vše zúročíme,“ věří bývalý reprezentační trenér.

Ten už se chystá na sobotní domácí duel s Karvinou. Pro karvinského srdcaře půjde o pikantní záležitost, vždyť během jeho působení v Litovli proti „svým“ nechtěl ani nastoupit.

„Je to pokaždé divný pocit. Teď už tam mám ale jen kamarádské vazby. Legrace to bude v tom, že když to vezmu odlehčeně, bude hrát áčko proti béčku Karviné,“ zasmál se Hudeček.

Duel s vedoucím týmem a jedním z největších aspirantů na titul čeká Cementáře v sobotu od 10 hodin.