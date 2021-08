Cílem by pro Cementáře opět mělo být play-off, které by se k Bečvě vrátilo po dlouhých pěti letech. Bude to po loňském desátém místě po obrovských změnách v kádru reálný plán? Pokud ano, musí to během sezony na sebe brát i mládí. Hned osm hráčů nového kádru totiž přichází z dorostu.

„Skočit z dorostu do extraligy mužů, to je obrovská změna. Navíc musíme vzít v potaz to, že oni rok kvůli covidu nehráli. To je největší tragédie. Teď vlastně skočili do nejtěžšího období. Ale myslím si, že porostou, nemám o některé strach,“ řekl Jaroslav Hudeček, který Cement povede i v nové sezoně.

Hudeček má práci s mládeží v krvi. Z mladých talentovaných příchodů vyzdvihl například spojku Jana Ševčíka (ročník 2002) z Nového Veselí.

„Bude to opravdu běh na dlouhou trať. Ten rok pro ně bude vysoká škola a možná až v tom dalším roce budou prokazovat vyšší herní kvalitu,“ uvědomuje si velezkušený kouč.

Kdo zůstal? Třeba Pepa Kučerka

Není to tak, že by Hranice neměly ve svém středu žádné ostřílené borce. Zůstává Jan Zbránek, Radim Brož, Jiří Polášek, na soupisce figuruje i jméno Jiřího Kozlovského. K týmu se navíc z Karviné připojí kromě mladíčků i zkušenější křídelník Jan Plaček.

Z dalších stálic pokračují spojky Luděk Piwko a Matěj Andrš, na kterých bude ležet velká zodpovědnost. Nechybí ani Josef Kučerka. Legendární brankář překonává další zranění a měl by přidat další sezonu.

„Pepa už by mohl pomaličku vyklusávat. Budu ještě mluvit s panem doktorem a domluvíme se, co může a co ne. Pepa už by nejradši hrál, já ho spíš držím na uzdě,“ prozradil Jaroslav Hudeček.

Získat zkušené hráče na důležité posty bylo pro Cementáře obtížné, nezbývá tak než jít cestou mládí.

„Zkušených volných hráčů moc není, to je první věc. A když už ano, tak mají enormní požadavky, které v Hranicích nemůžeme splnit,“ přiznal hranický lodivod.

Další extraligový ročník zahájí Hranice v sobotu 4. září na půdě Maloměřic. Ještě předtím čeká Cement generálka, tu odehraje 31. srpna se Zlínem.

„Tam už by měla být vykrystalizovaná základní sestava, o kterou se budeme opírat. Předtím jsme dávali v přípravě prostor všem,“ nastínil Jaroslav Hudeček.

Změny v kádru TJ Cement Hranice

Příchody:

Brankář: Jan Juráš (Karviná)

Spojky: Jiří Fišer (Náchod), Vojtěch Krawczuk, Matyas Pinkas (oba Karviná), Jiří Protivánek, Marek Vincour (oba Litovel), David Lefan (Zubří), Jan Ševčík (Nové Veselí)

Pivot: Martin Ciborán (Karviná)

Křídla: Jan Plaček (Karviná), Matěj Oškera (Zlín)

Odchody: Michal Indrák, Zdeněk Čadra (Kopřivnice), Jan Mucha (Frýdek-Místek), Jakub Rumian (Dukla Praha), Petr Magrla (Vsetín), Pavel Mrnuštík (Litovel), Norbert Menšík (Velká Bystřice)