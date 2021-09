„Chtěl jsem oslavit narozeniny a čekal jsem, že budeme veselejší, že třeba přijdou i ty dva body,“ uznal bývalý trenér mužské reprezentace.

Jenže Cementáři prohráli s Jičínem jednoznačně 23:30. Když k tomu přičteme premiérový duel a propastně vysokou prohru 19:30 v Maloměřicích, skoro to vypadá, že tahle sezona bude pro Hranice zralá na sestup.

„Fanouškům jsem řekl, že by měli být trpěliví, máme mladý tým, který za rok, dva bude jinde. Že musíme letos nedejbože zvládnout baráž. Oni to sami vědí,“ popsal Hudeček témata sobotního pozápasového posezení.

A je to tak. Hranicím evidentně v prvních dvou duelech po omlazení chyběla herní vyzrálost. „Mezi kluky není zkušený hráč, který by kluky dirigoval, vedl je a usměrnil hru,“ dobře ví Hudeček. „Kluci se pomalinku lepší, ale pořád je to málo na to, abychom teď stačili na extraligu,“ uznal.

Hlavně vysoká porážka o 11 branek v Maloměřicích, které by přes posílení měly být pro Hranice vyrovnaným soupeřem, dala Cementářům podnět k přemýšlení.

„Při vší úctě k Maloměřicím, prohrát tam o dva nebo o tři, to bych bral. Tohle byla facka na úvod, ale někdy je dobře, když přijde. Největší problém je v tom, že ti naši dorostenci rok nehráli,“ připomněl kouč.

„Uspěcháváme střelbu, neproměňujeme vyložené šance. V Maloměřicích jsme neproměnili jedenáct čistých náskoků ze šestky. Jedenáct! Stejně tak to bylo proti Jičínu, dostali jsme se na dostřel, sehraný soupeř nemá takové herní výkyvy jako my,“ dodal.

Řešení? Jedna zkušenější a hlavně kvalitní posila na spojku, poohlížet by se Hranice měly na Balkáně.

„Musíme dotáhnout někoho, kdo by do družstva vnesl klid a pořádek. Mám známého manažera v Srbsku, musíme ale brát ohled na finanční možnosti klubu. Budeme s vedením ladit podmínky,“ přiblížil Jaroslav Hudeček.

V dalším kole jeho tým zajíždí na palubovky silných Lovosic. Cílem tak bude neodjíždět s velkým výpraskem.

„Mám trošku strach z toho, ať tam neuděláme ostudu. Je to mančaft, který vždy útočí na medailové pozice. Doufám, že se popereme a pokud prohrajeme, tak důstojně,“ uzavřel trenér.

TJ Cement Hranice – HBC Ronal Jičín 23:30 (11:15)

Nejvíce branek: D. Lefan 6, Brož 3, Plaček 3 – Martin Kovařík 7, O. Šulc 5/1, Kastner 4. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmimetrové hody: 2/0 – 2/2. Vyloučení: 5:2.

SHC Maloměřice-Brno – TJ Cement Hranice 30:19 (16:10)

Nejvíce branek: Koubek 6, M. Jirák 5, Kučera 4/2 – Plaček 7/3, Ševčík 3, Ciborán 2. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmimetrové hody: 2/2 – 4/3. Vyloučení: 8:6.