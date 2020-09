„Bylo to sice zasloužené vítězství, ale kostrbaté. S výkonem nejsem spokojený, byla tam spousta chyb,“ kroutil po utkání hlavou hranický kouč Jaroslav Hudeček.

Domácí vstoupili do utkání velice dobře, v závěru první půle ale začali kupit chyby. K vidění byla spíše bojovná házená.

„Je to víc o individualitách než o házené. Nějakou dobu jsme to nehráli a pořád se do toho dostáváme. Dobrý začátek vždycky pomůže. Trošku se nám ale vymstily individuální chyby. Mohli jsme vést o osm a je to o čtyři,“ hodnotil první půli nejlepší střelec Cementu Jan Zbránek.

Po změně stran pokračovali v dobrém výkonu oba gólmani. Hranice si nakonec v předehrávce 4. kola pohlídaly důležitý zisk prvních dvou bodů.

„Utkání prohráváme postupným útokem. Soupeři nabízíme neskutečné množství míčů technickými chybami. To musíme odstranit, abychom poráželi silnější soupeře, se kterými budeme bojovat o play-off,“ řekl trenér Hudeček.

TJ Cement Hranice – SHC Maloměřice Brno 24:15 (12:8)

Nejvíce branek: Zbránek 5, Magrla 5/1, Mrnuštík 3, Andrš 3 – Popela 5, Kučera 4. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 1/1 – 3/1. Vyloučení: 2:3.