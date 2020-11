„Určitě věřím, že můžeme uhrát body. Teď jde o to, co s oběma týmy udělá přestávka,“ zamýšlí se hlavní kouč Cementářů Jaroslav Hudeček.

„My jsme také chytli po výhře v Novém Veselí slinu. Naše disciplína šla nahoru, jsem rád, že hráči pochopili filozofii, kterou razíme. Soustředili se na to, co je prioritní. A pak najednou bum, přerušeno. Uvidíme, jestli to zanechá nějaké stopy,“ dodává zkušený stratég.

Pravdou je, že ve Frýdku-Místku čeká Cement velmi náročná prověrka. Frýdek před nucenou pauzou venku porazil Lovosice, doma přejel Karvinou a předtím venku hodně trápil posledního mistra z Plzně. Výsledkem výrazného herního zlepšení a posílení kádru je třetí místo tabulky, Pepino navíc klidně v případě výhry může jít do čela.

„Ústřední postavou je Tomáš Sklenák, který se vrátil z Německa. On je pro ně ikona a správný vůdce. Na hřišti dravec, který má vynikající hru jeden na jednoho, dobrou spolupráci s pivotem. Oni jdou za ním jako slepičky a pak roste i jejich výkon,“ je si Jaroslav Hudeček vědom největší hrozby soupeře. Zároveň ale vyzdvihl i spojku Radima Chudobu, pivota Adama Gřeška i Tomáše Mlotka, který do Frýdku-Místku přišel právě z Hranic.

Cementáři se ale pečlivě připravují a do podhůří Beskyd určitě nepojedou předem poraženi.

„Měl jsem teď daleko víc času na studium mančaftů. Máme sestříhaných několik utkání, co Frýdečtí odehráli. Soustředíme se na to, v čem jsou dominantní, ale chceme využít jejich slabých článků,“ zmínil Hudeček.

KLÍČOVÉ BUDOU PÁTEČNÍ TESTY

Nevýhodou pro Hranice může být fakt, že hlavní trenér aktuálně s týmem není fyzicky. Jaroslav Hudeček totiž dodržuje karanténu.

„Nejsem nemocný, ale máme covid v rodině. Z toho důvodu tam nejezdím a pojedu až na testy, abych věděl, jestli jsem opravdu negativní. Vše konzultujeme s asistentem Tomášem Perničkou. Vedeme to společně a co mi hlásí, je z přístupu a nasazení hráčů nadšený,“ ubezpečil trenér.

Testy na koronavirus absolvuje jeho tým na pátečním tréninku přímo v Hranicích. Výsledky mají být známy do druhého dne. Pokud by Jaroslav Hudeček přeci jen měl pozitivní výsledek, tým by ve Frýdku museli vést Tomáš Pernička nejspíš i s Martinem Schoberem.

„Myslím, že by to v pohodě zvládli. Viděl bych to maximálně na krátký poločasový rozhovor po telefonu,“ zmínil hlavní trenér.

Duel ve Frýdku-Místku je v neděli na programu od 17 hodin.