„Naštěstí ne našeho vlaku. Ale museli jsme stát v poli a jeli jsme kolem toho,“ popisoval trenér Cementářů Miroslav Bartoň.

NEHODA NA KOLÍNSKU PRO ZAJÍMAVOST ZDE:

Jeho tým tak na cestě do Prahy nabral zpoždění a do Plzně se zákonitě dostal později. Velkou pochvalu ale zaslouží soupeř, který udělal vše pro to, aby se utkání co nejdříve odehrálo.

„Soupeř nám vyšel vstříc. Plzeňáci pro nás na nádraží přijeli vlastními auty,“ děkoval Bartoň domácímu klubu.

„Přišlo asi tisíc diváků, věřím, že po tom čekání pak byli spokojeni. Nejen, že jejich tým vyhrál, ale že viděli pěknou házenou, neodjížděli jsme s ostudou,“ ohlédl se hranický kouč.

SOLIDNÍ PRVNÍ POLOČAS

Cement v Plzni postrádal tradiční oporu Josefa Kučerku v bráně, přesto v první půli držel s úřadujícím mistrem krok. „Měli jsme kratší čas na rozcvičení, ale v prvním poločase jsme odehráli velice dobré utkání,“ hodnotil Miroslav Bartoň.

Hranice stáhly úvodní náskok Plzně a ještě ve 24. minutě to bylo jen o jediný gól.

„Pak jsme udělali tři hrubé chyby a soupeř nám odskočil. I když jsme neházeli flintu do žita, Plzeň si to už pohlídala,“ řekl Bartoň.

Obrovskou kvalitu zejména na spojkách pak Talent demonstroval po změně stran, kdy Hranicím odskočil na konečných 34:25. Domácí fanoušci byli zvědaví zejména na srbskou posilu Stefana Terziče. Vítěz Ligy mistrů s Hamburkem a bývalý hráč Vardaru Skopje či Benficy Lisabon nastřílel Cementu při své premiéře šest branek.

„Kluci hráli to, na co v současné době mají. Soupeř nás za každou chybu trestal, v tom byl hlavní rozdíl,“ všiml si Miroslav Bartoň. „Ukázali jsme ale, že můžeme hrát s každým. Teď se musíme porvat o poslední šanci na play-off,“ ví dobře trenér.

Devátí Cementáři totiž v neděli hrají na palubovce sedmých Lovosic, na které ztrácí už tři body. Osmý Jičín má o pouhý bod více než Hranice.

Talent M.A.T. Plzeň – TJ Cement Hranice 34:25 (17:13)

Nejlepší střelci: Terzič 6, Douda 6, Tonar 4, Wildt 4 – Andrš 7, Polášek 4, Piwko 3/1, Mlotek 3. Rozhodčí: Barták, Hladký. Branky ze 7m hodů: 0:1. Vyloučení: 4:4. Diváci: 960.