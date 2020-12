Byli to však Cementáři, kdo měl k dispozici poslední útok. Byla to těžká volba, rozhodující slovo měl nakonec mít teprve sedmnáctiletý hranický talent Jakub Rumian. Mladičká spojka v závěru utkání nasázela tři góly a chybělo málo, aby se stala hrdinou duelu.

„Asi jsme to zmastili. Poslechl jsem v tomto kluky. On byl v tu chvíli opravdu na koni, udělal tam i jeden na jednoho coby bažant Tomáše Nejdla,“ popisoval trenér Hranic Jaroslav Hudeček.

Svou čtvrtou branku v utkání si ale Jakub Rumian nepřipsal a zápas skončil dělbou bodů. Přesto to byl právě benjamínek, kdo držel Cement v závěru nad vodou. Společně s nejlepším střelcem zápasu Zbránkem.

„Nastupovali jsme bez Zdeňka Čadry, který byl v posledních zápasech naším top hráčem. Pustili jsme proto do hry Jakuba Rumiana. V prvním poločase šlo vidět, že je to pro něj darda na psychiku, šli jsme do rizika, ale on nám ve druhé půli tu šanci splatil,“ byl Hudeček spokojen.

KLÍČOVÝCH PĚT MINUT?

Mrzet tak jeho tým může hlavně poslední pětiminutovka prvního poločasu. Tam Hranice přišly o poločasové vedení a souběžně se sirénou také o dva vyloučené hráče.

„Za těch pět minut jsme udělali šest technických chyb. To je silné kafe, takový soupeř potrestá každou chybu,“ zmínil Jaroslav Hudeček.

Jenže Plzeň po změně stran velké výhody nevyužila. „Šli jsme do čtyř, ale fantasticky jsme to ustáli a vyhráli oslabení 1:0. To byl první základ toho, že jsme se nepoložili a bojovali dál,“ chválil Hudeček.

Dalšími faktory, které vedly za bodovým ziskem, byla výborná hra v sedmi a skvělý výkon brankáře Klementa. Ten výborně zastoupil Kučerku.

„Kdyby za mnou někdo přišel před utkáním, jestli beru bud, tak stoprocentně řeknu, že ano. Plzeň má profesionální kádr, co se týče rozpočtu, je úplně někde jinde. Společně s Karvinou jsou to nejsilnější extraligové celky,“ uznal Jaroslav Hudeček.

Ten si po zápase od soupeře vyslechl poklonu. „Po zápase za mnou byli i kluci z Plzně, s některými se znám ještě z mého působení v mužské reprezentaci. Děkovali mi za zápas, že jsme byli opravdu dobře připraveni, což prý v této sezoně ještě nezažili,“ řekl hranický stratég.

„Smekám klobouk před mými hráči. Věřili tomu a šli nekompromisně a tvrdě za tím, aby ten zápas zlomili. Ve druhém poločase jsme opravdu hráli super. Nakonec to byla spravedlivá remíza,“ uzavřel Jaroslav Hudeček.

Další duel odehrají Cementáři v neděli na palubovce vedoucí Karviné, s jejíž házenou je Jaroslav Hudeček propojen prakticky pupeční šňůrou. Zkusí aktuálně sedmý tým tabulky šokovat dalšího favorita?

TJ Cement Hranice – Talent tým Plzeňského kraje 24:24 (10:13)

Nejvíce branek: Zbránek 9, Mucha 4, Indrák 3, Rumian 3 – Nejdl 6, Chmelík 5, Řeznický 4.

Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 3/0 – 3/2. Vyloučení: 4:4. Diváci: 0.