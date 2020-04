Jenže pandemie koronaviru předčasně celou sezonu ukončila a v hale TJ Cement se vyřazovací boje budou odehrávat nejdříve za další rok.

„Soutěž měla skončit nějakým vyvrcholením. Měli jsme tu šanci porovnat síly s nejlepšími a víme, že play-off je vždycky ošemetná věc, favorité mohli být nervóznější,“ zamýšlí se trenér Hranic Miroslav Bartoň.

Jedním dechem ale dodává: „Zdraví je opravdu přednější, nemá to dál smysl nějak sportovně rozebírat. Spíš se musíme dívat dopředu.“

Nejprve je ovšem čas na bilancování. Boje v play-out mělo vystřídat zajímavé měření sil nejspíše s vítězem základní části – Plzní. Po ne zrovna povedeném období mezi 10. listopadem a Mikulášem, kdy Hranice prohrály čtyřikrát v řadě, sezona dopadla pro tým velmi dobře.

„Šlo vidět, že kluci se zlepšovali. Ten tým byl dosti nový a sedalo si to postupně. Myslím, že když zůstane pohromadě, tak má perspektivu se nadále zlepšovat,“ věří Bartoň.

NEJVĚTŠÍ OPORA? LEGENDA KUČERKA

Pokud bychom měli jmenovat jedinou individualitu, je to až neuvěřitelné, ale ústřední postavou byl také tentokrát 49letý gólman Josef Kučerka.

„To je taková ta jistota. Když kluci něco zkazí, ještě tam mají Pepu, a na tom se v obraně stavělo,“ jmenoval matadora také hranický kouč.

Hlavním rysem týmu uplynulé sezony však podle něj byla kvalitativní vyrovnanost jednotlivých hráčů.

„Podle momentální formy mohli zaskočit jeden za druhého. Vyrovnanost kádru potom byla naše nejsilnější stránka,“ myslí si Miroslav Bartoň.

Zmínit je třeba pochopitelně také mínusy. Cementáři nastříleli v průměru 25,3 branky na zápas, což by podle trenéra zasloužilo zlepšení.

CHYBĚL STŘELEC

„Myslím, že i když se kluci na spojkách snažili, chyběla nám opravdu ostrá spojka. Střelec z dálky, z devíti a více metrů. Museli jsme se proto hodně tlačit do brankoviště, kde jsou v této soutěži hodně kvalitní obrany,“ zmínil Bartoň možné náměty na posílení kádru.

Naopak vyzdvihl psychickou stránku hráčů, kteří podle něj rostli zápas od zápasu.

„Kluci si začali více věřit. Když budou dál pokračovat, mají šanci se zlepšovat. Jsou pořád mladí, mají se co učit. Ta možnost tam stále je. Perspektiva týmu je velice dobrá,“ znovu zdůraznil kouč.

NEJISTÁ BUDOUCNOST

Doba je ale nyní pochopitelně nejistá. Co bude dál?

„To vám v tuto chvíli nedokážu říct. Po stránce ekonomické je to otázka na vedení. Po sportovní stránce kluci, věřím, nezaháleli a kondičně se udržovali. Bylo by opravdu dobré, aby nám co nejdříve povolili trénovat, potom musíme udělat trošku delší přípravu před novým ročníkem a jet dál,“ nastínil Miroslav Bartoň.

Hlavní trenér „áčka“ má v Hranicích na starosti také úsek mládeže. Také tu současná situace samozřejmě ovlivnila.

„Pro nás je asi nejsmutnější to, že kádr staršího dorostu měl šanci postoupit do nejvyšší soutěže. Bylo by krásné, kdyby se to povedlo. Nevím, jak ostatní týmy, ale myslím, že u žáčků se nic nestalo a děti budou mít větší chuť do trénování,“ přeje si trenér.

Jak to v Hranicích bude s kádrem pro další sezonu, to je zatím ve hvězdách. Ani Miroslav Bartoň není zatím schopný říct, co bude dál.

„Kluci by měli mít nějaké pohovory s vedením klubu. To samé se týká i mě. Doufám, že v co nejkratší době začneme trénovat, dáme to zase dohromady, ať se nám kluci nerozutečou,“ uzavřel lodivod Cementářů.