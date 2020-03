„Svaz schůzi odložil a nechal v té poloze, že budeme vyčkávat, kdy stát zmírní současné podmínky. Za těch daných se samozřejmě žádná soutěž hrát nemůže,“ řekl Deníku šéf hranické házené Martin Schober.

Cementáři konečně sahali po vytouženém play-off extraligy. Místo toho zůstávají v nejistotě. Hráči trénují individuálně, konkrétní plány přípravy ale nedostali.

„Mysleli jsme, že se budeme moci sejít, ale zákaz vycházení je posunut a volno pokračuje,“ nastínil trenér Hranic Miroslav Bartoň.

„Kluci jsou buď vysokoškoláci, vojáci nebo třeba u policie, takže v rámci svých zaměstnání se udržují. Je to individuální, jsme v kontaktu, ale nedávám jim přesné pokyny, co musí udělat,“ prozradil kouč.

Současná situace kolem pandemie koronaviru každopádně nedává pokračování extraligy pozitivní scénáře.

„Extraliga naráží na play-off. Jedno kolo by se mohlo hrát až na pět zápasů, mám takové tušení, že to nejde stihnout. Možná, kdyby se to odehrálo pohárovým stylem, to ale nejde kvůli regulím,“ naznačil Martin Schober, že reálnější je předčasný konec sezony.

„Je velká škoda, že jsme nestihli odehrát ještě poslední kolo základní části. Pak by to bylo jednoznačné, kdo získal titul a medaile. Já si myslím, že letos už si nezahrajeme,“ přidal svůj názor Miroslav Bartoň.

„Když už zrušili olympiádu, tak je nesmysl, abychom my chtěli dokázat, že můžeme hrát. Pro mě je konec sezony. Spíš bude čas přemýšlet, co a jak do té další, protože ta letošní nebyla špatná, sahali jsme po play-off,“ mrzí hranického trenéra.