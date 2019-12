Bez šance byli házenkáři Hranic na palubovce aktuálně druhé Dukly Praha. Rozjetí Pražané Cement rozstříleli už v prvním poločase a v poklidu dokráčeli ke své páté extraligové a celkově s poháry už osmé výhře v řadě.

Házenkáři Hranic. Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Myslím si, že v dnešním utkání jsme vítězství domácím svým výkonem hodně usnadnili. Nejeli jsme jako favorit, to bylo jasné postavením tabulky. Ovšem to, jak jsme jim zpřístupnili jejich útočnou fázi a nedokázali ubránit hlavně v prvním poločase, to bylo z naši strany velice slabé,“ kroutil hlavou trenér Hranic Miroslav Bartoň.