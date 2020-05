„Už jsme najeli na přechodné období. V podstatě začínají druhý týden individuálního plánu, který mají nachystaný do předposledního týdne v květnu. Pak bychom se měli potkat na hale, což je vlastně konec regulérní sezony,“ prozradil šéf Cementářů Martin Schober s tím, že přípravu na další ročník extraligy by muži měli začít už na začátku července. „Tolik se tedy nezměnilo,“ dodal Schober.

Jednu změnu ale vedení klubu ohlásilo už nyní. Kádr Hranic doplní nejlepší prvoligový střelec Pavel Mrnuštík.

„Určitě jsme rádi. Nechceme družstvo skládat tak jako všichni ostatní v extralize z posil ze Srbska a podobně. Mladé družstvo by mělo být složeno z českých kluků. Pavel od dalších hráčů není věkově tak daleko, pro tým to bude dobré,“ pochvaluje si Martin Schober.

MRNUŠTÍK: CHCI SE BAVIT

Ten Mrnuštíka trénoval před jeho odchodem do extraligy v Hustopečích, odkud třicetiletá spojka do Hranic přichází. Přestupu nahrála i vazba na bývalého spoluhráče Tomáše Perničku a fakt, že se Pavel Mrnuštík stěhuje do Olomouce.

„První nabídka z Hranic přišla už na podzim. Na jaře jsem měl možnost vyzkoušet si extraligu a ukázalo se, že bych na to ještě mohl mít. A vzhledem k tomu, že stěhování také vyšlo, byly Hranice nejrozumnější volbou,“ řekl Mrnuštík v rozhovoru na Facebooku TJ Cement Hranice.

Ofenzivně laděný hráč extraligové tempo naposledy ochutnal v Maloměřicích a házenou v Hranicích by se chtěl hlavně bavit. „Pokud se podaří tohle, většinou se pak dostaví i výkony. Přál bych si tedy, aby se nám podařil vytvořit silný kolektiv na hřišti i mimo něj a následně jsme tohle využili ke splnění sportovních cílů,“ uvedl Mrnuštík.

Cementáři dále jednají o příchodu dvou dalších posil, kádr má jinak zůstat pohromadě. Ve hře je pouze odchod Tomáše Mlotka do Frýdku-Místku. „Stěhuje se, jednáme proto o podmínkách přestupu, nechceme tomu hráči bránit,“ řekl Martin Schober.

MLÁDEŽ ZAČNE VENKU

Do pohybu by se od pondělí měla dát hranická házenkářská mládež.

„Budeme areál chystat, ale v okamžiku, kdy děti nesmí ani do šaten, budeme vše soustředit hlavně k tomu, aby si v menších skupinách udělaly s trenéry pohybovou aktivitu, šly si třeba zaběhat. Do haly se určitě nechystáme, budeme fungovat ve venkovním omezeném režimu,“ nastínil Schober.

„Bude to také o spolupráci s rodiči. Najdeme společně nějaké řešení,“ uzavřel.