Hned úvod zápasu předznamenal, že na papírové role favorita a outsidera se v předvánoční sobotu rozhodně hrát nebude. Maloměřice šly v 6. minutě do trháku 5:0 a postupně vedly dokonce až o sedm branek. Hosté ovšem od stavu 12:5 zabrali a stáhli na poločasový rozdíl dvou branek.

Když pak Cementáři ve druhé půli otočil skóre, zdálo se, že vítězství už nepustí. Opak byl pravdou.

Hranice sice přežily oslabení bez dvou hráčů, v útoku se pak ale prosazoval prakticky pouze sedmnáctiletý Rumian. A to bylo málo.

Za stavu 20:20 byl pak zbytečně vyloučen dvě minuty před koncem další tahoun útoku Matěj Andrš a domácí přesilovku využili k rozhodnutí.

TRENÉRA ZKLAMALI ZKUŠENÍ

„Pokud nám nebudou hrát starší zkušení hráči a nechají to na dorostenci Rumianovi, který nás držel nad vodou, tak je to špatné. Od Zbránka počínaje Magrlou konče tam nebyl nikdo ze zkušených hráčů, kdo by hru zkvalitnil,“ byl hodně nespokojen hranický trenér Jaroslav Hudeček.

Nejlepší střelec Cementu Petr Magrla vstřelil jediný gól stejně jako Jan Zbránek. „My jsme propadali v takových činnostech, že to je až ostuda,“ kroutil hlavou Hudeček.

Jeho tým po dvou remízách a dvou porážkách s elitními týmy padl 20:22 na hřišti zlepšujících se Maloměřic.

„Jeli jsme sem vyhrát. Nebudu se za nic schovávat, papírově jsme měli. Mně se líbí maloměřická házená, líbí se mi styl obrany. Oni nakonec upustili od systému 1-2-3, který jsme přehrávali, a zatáhli to na 0-6. My jsme pak byli z postu spojek nebezpeční pouze z pravé strany z ruky Rumiana,“ hodnotil Jaroslav Hudeček.

Letošní neveselý rok tak Hraničané nezakončili vesele. „Věřím, že v novém roce to bude všechno jinak, uvidíme se na hale a s fanoušky budeme zažívat tu nádhernou atmosféru,“ poděkoval trenér Cementu a popřál všem hlavně zdraví do roku 2021.

SHC Maloměřice – TJ Cement Hranice 22:20 (14:12)

Nejvíce branek: Kučer 7/3, Isper 3 – Rumian 6, Andrš 6.

Rozhodčí: Halada, Kosmák. Sedmimetrové hody: 3/3 – 1/0. Vyloučení: 4:6. Bez diváků.