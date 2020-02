„První poločas byl z naší strany bojácný, udělali jsme spoustu technických chyb a přestože jsme jej odehráli velmi špatně, tak jsme se dokázali domácím udržet na dostřel,“ hodnotil první část trenér Hranic Miroslav Bartoň.

Tomu v Lovosicích navíc chyběly spojky Mlotek s Muchou a vyhlídky směrem k play-off vzhledem k důležitosti utkání nebyly vůbec růžové.

Jenže Cementáři mají Josefa Kučerku. Nestárnoucí matador opět zavřel klec a hosté se mohli po delší době opřít také o výborný střelecký výkon Michala Indráka. Tomu zdatně sekundovali Piwko a Andrš.

„V začátku zápasu jsme dnes dělali hodně chyb, pak jsme ale zlepšili koncentraci a střelbu. Dostali jsme se zpět do zápasu a díky individuálním výkonům našich hráčů jsme nakonec zápas získali pro sebe,“ hodnotil pro svazový web autor pěti branek Matěj Andrš.

Právě on poslal Hranice poprvé v závěru duelu do vedení, které si hosté pojistili gólem do opuštěné brány. Lovci poté už jen korigovali na konečných 24:25.

„Házená se hraje šedesát minut a nám vyšlo skvěle posledních deset minut, přičemž nás podpořil nestárnoucí Pepa Kučerka v brance. Jak jsme v Jičíně o branku prohráli, tak se nám dnes podařilo vyhrát,“ vzpomněl Miroslav Bartoň podobně důležitý a nezvládnutý boj ze začátku února.

Hranice se tak posunuly na osmou příčku zaručující účast v play-off. Devátý Jičín ztrácí jediný bod, tři body před sebou má Cement právě Lovosice.

HK FCC Město Lovosice – TJ Cement Hranice 24:25 (16:13)

Nejvíce branek: Jonáš 8, Motl 7/1, Jelínek 2, Malý 2 - Indrák 7, Piwko 6/2, Andrš 5. Sedmimetrové hody: 1/1 - 2/1. Vyloučení: 4:4. Rozhodčí: Nezbeda, Hájek. Diváků: 475.

Tabulka

1. Plzeň 18 16 0 2 558:452 32

2. Dukla Praha 18 13 1 4 557:460 27

3. Zubří 18 12 2 4 493:442 26

4. Karviná 18 12 1 5 478:418 25

5. Kopřivnice 18 11 1 6 554:512 23

6. Nové Veselí 18 10 1 7 478:454 21

7. Lovosice 18 8 1 9 503:462 17

8. Hranice 18 7 0 11 445:464 14

9. Jičín 18 6 1 11 429:489 13

10. KP Brno 18 6 0 12 447:486 12

11. Frýdek-Místek 18 2 0 16 406:524 4

12. Maloměřice Brno 18 1 0 17 388:573 2