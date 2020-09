Podruhé předvedli solidní výkon proti aspirantovi na mistrovský titul, podruhé padli o tři branky. Házenkáři Hranic v domácí „pokoronavirové“ premiéře nebyli daleko od zopakování překvapivého únorového skalpu silné Karviné. Po výpadku na začátku druhé půli přišli o vedení a padli 25:28.

Házenkáři Hranic (v pruhovaném) proti Karviné. | Foto: Facebook TJ Cement Hranice

„Karviná je společně s Plzní jednoznačným adeptem na titul. Byl to velice těžký a nepříjemný soupeř, ale myslím, že se nemáme za co stydět,“ měl po utkání jasno hranický trenér Jaroslav Hudeček, pro kterého to byl mimořádný zápas. Právě s Karvinou spojil svou úspěšnou kariéru, nechybí v Síni slávy karvinského sportu a proti Baníku se mu nastupuje nesmírně těžko.