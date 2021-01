„Jen mě to utvrdilo v tom, že jsme tam zbytečně prohráli v mistrovském zápase. Teď jsme tam ještě byli bez dvou hráčů základní sestavy Magrly a Brože,“ hodnotil hranický lodivod Jaroslav Hudeček.

Jeho tým oproti debaklu v Zubří (19:35) výrazně vylepšil střeleckou úspěšnost. „Nejvíc mě ale potěšilo, že jsme udělali patnáct rychlých útoků a dali z nich třináct branek. Tímto směrem bych se chtěl posouvat,“ nastínil Jaroslav Hudeček.

Cement by tak do další části extraligy vstoupil s novou zbraní – rychlejší hrou. „Na to jsme se zaměřovali a hodně se tomu věnujeme na tréninku. Časem to všechno půjde,“ věří kouč.

Šanci opět dostaly i nové tváře v týmu. Kromě Igenyese a Bandyho se prosadili také litovelští mladíčci Protivánek a Vincour.

„Jsem rád, že sestavu můžeme protáčet. Někteří kluci toho ještě moc neodehráli, mladí z Litovle vůbec nic. Mě ale překvapují, jsou opravdu šikovní. Když se s nimi bude pracovat a dostanou prostor, tak s nimi do budoucna určitě můžeme počítat,“ uzavřel Jaroslav Hudeček.

Plánovaný duel v Kopřivnici byl dle rozpisu na svazovém webu odložen na 12. březen. Cementáři tak do extraligového vlaku opět naskočí v sobotu 30. ledna doma s Lovosicemi.

SHC Maloměřice Brno – TJ Cement Hranice 25:30 (11:14)

Hranice: Kučerka, Klement, Zbránek 2, Mucha 6, Andrš 3, Indrák 1, Čadra 6/3, Fulneček 3, Rumian 3, Kozlovský, Protivánek 1, Polášek, Piwko 1, Vincour 1, Igenyes 2, Bandy 1. Trenér: Jaroslav Hudeček.