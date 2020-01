„S Brnem to byl jediný zápas, kde jsme si pořádně ověřili věci z extraligy. Proti Litovli byl vyrovnaný první poločas, pak už se ukázala naše extraligová příslušnost. Bystřice měla okleštěný kádr, takže jsme zkoušeli úplně všechno, byla to jasná výhra,“ stručně zhodnotil trojici duelů trenér Cementu Miroslav Bartoň.

Dvoudenní turnaj tentokrát posloužil zejména jako dobrá příprava před veledůležitým startem extraligového roku 2020. Cementáři v rámci 16. kola zajíždí k jednomu z klíčových utkání, co se příslušnosti v elitní osmičce týče.

„Můžu říct, že Memoriál splnil očekávání, i když jsme měli papírově slabší soupeře. Vyzkoušeli jsme, co bychom chtěli hrát v Jičíně,“ zmínil Miroslav Bartoň sobotního soka.

„Chceme tam překvapit. Víme, že se tam nevyhrává, ale jsou bod za námi. Kdyby se nám to podařilo, zvládli bychom stěžejní zápas celého následujícího bloku,“ uvědomuje si kouč.

Tomu během přípravy scházela opora Michal Indrák i další stabilní člen kádru Kozlovský. Oba už se ale postupně zapojují do hry.

„Na turnaji hrál Indrák dvakrát po dvaceti minutách. Tam je to ještě na hraně, ale jeho zkušenost by se nám v sobotu hodilo. Vyzkoušeli jsme i Kozlovského, který je před operací,“ naznačil Miroslav Bartoň.

Během zimy Cementáři přivítali i akvizici. Na levém křídle zvýší konkurenci exzuberský Jiří Polášek, který naposledy působil v prvoligovém Vsetíně a přichází na hostování.

„Zkoušeli jsme to, na levém křídle se nám to někdy nezdálo stoprocentní. Nevypadá špatně, ale jestli nastoupí, to bude otázka momentální formy jeho i dalších,“ nastínil Miroslav Bartoň.

Důležitá bitva osmých Hranic s devátým Jičínem je na programu v sobotu od 18 hodin.