Co se týče samotného průběhu hry, v první půli se ještě Cementáři drželi a prohráli ji těsně 13:15. V té druhé však zcela propadli a inkasovali hned jednadvacetkrát. Konečné vysoké prohře v poměru 27:36 tak v cestě nestálo už nic.

„Připravovali jsme se sice důkladně, ale musíme si položit otázku, zda na to naši hráči vůbec mají. My dřeme, bojujeme a snažíme se všechno dělat pro to, aby se to projevilo i na hřišti, ale bohužel. Každý má nějaký svůj zenit a jde jen o to zjistit, jestli na něm mnozí už nejsou,“ konstatoval evidentně vytočený trenér.

Hranický tým je tak v tabulce play-out stále na posledním místě, o skóre za Maloměřicemi. Ty však ještě čeká sobotní dohrávka na palubovce Jičína. „Naprosto zbytečnou porážkou v Maloměřicích jsme na sebe ušili bič. Od té doby máme v každém utkání nůž na krku. Pokud se ale bude tabulka vyvíjet pořád stejně, tak by to možná mohl rozhodnout náš vzájemný zápas, který odehrajeme doma. V takovém případě by se pro nás mohlo jednat o zápas roku,“ vypočítává trenér Cementářů.

„Uvidíme, jakou sestavu nasadíme do dalších bojů. Bohužel to teď není pouze na mně, ale i na zdravotním stavu hráčů. Bude muset hrát ten, kdo je zdravý,“ uzavřel Jaroslav Hudeček.

TJ Cement Hranice - Pepino SKP Frýdek-Místek 27:36 (13:15)

Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 2/3:4/4. Vyloučení: 6:2.

Hranice: Kučerka, Vyorálek, Juráš - Urbánski, Pinkas 3, Brož, Noworyta 3, Plaček 4, Ciboran, Andrš 4, Padalík 3/3, Piwko 2, Fulneček 2, Oselský, Lefan 2, Zbránek 4. Trenér: Jaroslav Hudeček.

Frýdek-Místek: Bartoš, Pyško, Cáb 1 - Sklenák 1, Hrachovec 2, Gřešek 3, Chudoba 6/1, Brožek 2, Mucha 6, Choleva 5/2, Mazur 2, O'Connor 1, Ondrušík 5, Zourek 1/1, Mynář 1, Hustopecký. Trenér: Daniel Valo.