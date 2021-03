A právě Jan Schneider ve volbách skutečně v prvním kole zvítězil s počtem 58 hlasů. Druhý Zdráhala jich nasbíral 49, Ilona Hapková 37. Ve druhém kole se však hlasy jediné ženy mezi kandidáty většinou přesunuly na stranu Zdráhaly, který tak Schneidera porazil v poměru 75:63.

„Systém voleb je takový, jaký je. Jinak by bylo jasné, že největší podporu měl pan Schneider,“ poukázal Martin Schober. „My to ale respektujeme a můžeme přát panu Zdráhalovi, aby nás přesvědčil. Že to opravdu bude o tom, že házenou spojí a bude to dobře manažersky zvládat,“ dodal jedním dechem.

Sobotní volební konference přes online aplikaci stanovila také podobu Exekutivy ČSH a jednotlivých komisí.

„Gratulujeme a přejeme novému vedení, aby se mu dařilo, abychom se konečně pohnuli směrem, kterým chceme. Ne tím, kterým jsme se hýbali poslední tři roky, to bylo opravdu strašné,“ dodal Martin Schober.

Cementáři už musí řešit aktuálně důležitější starosti. V neděli načnou dvojboj, který rozhodne o posledním postupujícím do play-off. Hranice potřebují nejprve vyhrát v Kopřivnici, další týden pak dva body urvat také na palubovce KP Brno.

„Dnes jsou ty zápasy takové, že nikdo nemůže předjímat, jak to bude. Se všemi dobrými soupeři jsme prohráli o gól, uhráli remízu, nebo je porazili. Děj se vůle boží. Jsou to dva zápasy, výhra v dohrávce s Kopřivnicí ty šance určitě posune, ale nic neřeší. Muselo by se to potvrdit v Brně. Je to padesát na padesát,“ uzavřel šéf Cementářů.