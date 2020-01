„Odehráli jsme výborná utkání, někdy zase smolné zápasy. Třeba s Jičínem jsme prohráli o gól. Ten mančaft má perspektivu a budoucnost, musíme ale ještě potrénovat a zapracovat na souhře. Děláme chyby, kterých se musíme vyvarovat,“ upozorňuje hlavní trenér Cementu Miroslav Bartoň.

Nebýt smolné domácí prohry s Jičínem 20:21 z 5. října, patřila by Hranicím sedmá příčka tabulky. I proto těsná porážka mrzí.

„Některé domácí nás můžou určitě mrzet. Doma s Jičínem jsme měli vyhrát. Domácí zápasy musíme vyhrávat pořád. Venku něco se štěstím uhrajeme, ale body, které ztratíme doma nejvíc mrzí,“ uvědomuje si také spojka Cementu Tomáš Mlotek.

BĚHAVĚJŠÍ POJETÍ

Ten v Hranicích kroutí druhou sezonu a vnímá proměnu a omlazování kádru. „Zdá se mi, že jádro zůstalo vesměs stejné. Přibyli noví mladí hráči na křídlech i na spojkách. Jsem rád, že se to tady zase obměnilo. Na trénincích tomu dáváme více, připadá mi, že je to takové běhavější, což sem patří,“ myslí si Mlotek.

Šest výher a devět porážek. Také tato bilance naznačuje, že stále je co zlepšovat, aby Hranice v novém roce překonaly nejbližší konkurenty – Královo pole, Jičín či Lovosice, nebo aby trápily a zkusily přehrát i Kopřivnici, Nové Veselí či Zubří.

„Kluci nemají tolik zkušeností ani tolik natrénováno jako Dukla, Karviná nebo Plzeň. To jsou profíci a jde to vidět,“ zmínil Miroslav Bartoň hegemony letošního extraligového ročníku. „My ale máme na čem stavět,“ věří kouč.

K vytouženému play-off mají Cementáři ještě daleko, poslední zápasy ale naznačily, že do elitní osmičky tabulky mohou patřit. „Naším cílem je play-off. Minulý rok to nevyšlo o nějaké bodíky, letos si to musíme pohlídat,“ hlásí Tomáš Mlotek.

Tak uvidíme. První utkání roku 2020 sehraje Cement až 1. února v Jičíně. A tomu rozhodně má co vracet.