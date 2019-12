Bodovali tak už podesáté v řadě, Cement naopak padl ve třetím z posledních tří extraligových duelů.

Bylo to přesně rok, co se v Zubří oba týmy střetly rovněž v rámci 11. kola extraligy. Tenkrát z toho byla hubená výhra domácích o tři branky. Současné rozpoložení zuberského celku je však zcela odlišné a na vlastní kůži to poznali i hráči Hranic.

Zubří v sobotním derby od první minuty diktovalo tempo hry. Dařilo se především Hlinkovi s Jurkou, kteří uprostřed první půle společně vsítili osm domácích branek v řadě.

„Věděli jsme, do čeho jdeme. Zubří prohrálo za celý podzim jen jedno utkání, takže byli favorité. Zradila nás koncovka, kdy jsme hlavně v prvním poločase neproměnili osm až deset vyložených šancí. Tam se domácí uklidnili a dostali se do solidního vedení,“ poznamenal k první půli kouč Hranic Miroslav Bartoň.

VYROVNANÁ DRUHÁ PŮLE

Po přestávce tlak Zubřanů opadl, první branku vsítili až ve 37. minutě. Přesto stále drželi pětibrankový rozdíl, který postupně navyšovali. Bez většího úsilí pak dokráčeli házenkáři Robe pro povinné body, díky kterým se vrátili zpět na druhé místo tabulky před pražskou Duklu.

„V zápase jsme měli zase několik hluchých pasáží, hlavně na začátku druhého poločasu. Trochu nás to sráželo. I to, že jsme druhý poločas hráli 12:12, jsem hráčům v šatně vytkl,“ nebyl po zápase zcela spokojen trenér Zubří Dušan Poloz.

„Připravovali jsme se se zodpovědností. Já si myslím, že i když jsme dostali v dané fázi dost branek, hráli jsme solidně, dnes nás ale trápila koncovka. Když jsme se ve druhé půli dostali na rozdíl čtyř až pěti branek, tak to už nešlo. Musíme se z toho poučit,“ řekl Miroslav Bartoň pro svazový web.

Osmá pozice Cementářů se tak po sobotním duelu dostala do ohrožení. Pokud Jičín v neděli večer zvítězí ve Frýdku, Hranice se ocitnou mimo pozice zajišťující play-off.

Další utkání odehraje Cement v sobotu 30. listopadu v Brně, kde bude chtit zopakovat triumf nad Královým polem z úvodního kola soutěže.

HC Robe Zubří – TJ Cement Hranice 31:24 (19:12)

Nejlepší střelci: Jurka 9, Hlinka 6, Hrstka 3/3, Šustáček a Řezníček 3 – Magrla 6/4, Šmíd a Brož 3. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/5. Vyloučení: 14:8. Diváci: 952.

