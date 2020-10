Pane trenére, během pauzy je čas na hodnocení úvodu sezony. Jak jste spokojený?

Z mého pohledu převažuje spokojenost, i když jsem si vědom toho, že ne všechno je tak, jak bychom si představovali. Herní výkonnost nám pořád kolísá. Mnohdy je to vynikající, pak přijde propad, jakým byl zápas v Jičíně, který asi bude mou noční můrou (pousmál se). Pak najednou vyhrajeme výrazným rozdílem ve Veselí, kde se nehraje lehce. Zatím je hra taková nevyvážená, i když mám dobrý pocit. Ten rozjezd byl samozřejmě velice těžký, ale prezentovali jsme se kvalitní hrou, o čemž hovoří i výsledky – prohra o tři góly s Plzní a Karvinou. I když proti Karviné jsme měli sáhnout po bodu. Opravdu jsme hráli dobře a Karviná neměla svůj herní rytmus. Takže kromě utkání v Jičíně jsem spokojený a přesvědčený, že výkonnost ještě půjde nahoru.

Říkáte kolísavé výkony. Proč myslíte, že se tak stalo?

Jsem tady nový, mám jiné požadavky a filozofii než mí předchůdci, kteří ale taky byli kvalitními trenéry. Než si hráči na můj styl zvyknou a sedne si to, tak to trvá. Striktně vyžaduji dodržování disciplíny a taktických pokynů. To možná některé hráče brzdí. Byli možná zvyklí, že si zahráli to, co chtěli, teď musí dodržovat to, co jsi řekneme třeba u videa. My to pak v utkání dokážeme předvádět dvacet minut, pak zase vypneme. To jsou zřejmě věci, které ještě hráči nejsou schopni zhltat. Ale už se mnou sami hovoří, že hledají cestu. Těch věcí je celá řada. Nějakou dobu to bude trvat. Jsou tam zkušení a mladí hráči, kteří jsou tvární. Budujeme tým s perspektivou. Je na čem stavět.

Vstup do sezony jste přes těžký los měli opravdu důstojný. S Plzní i Karvinou jste sehráli vyrovnanou partii. Pomohlo vám to psychicky?

Já jsem přesvědčený, že to klukům pomohlo. Ověřili si, že můžou hrát s každým. Máme důkladné rozbory zápasů a oni si uvědomili, co udělali špatně. Vždycky zdůrazňuji, že je hlavní se z porážky poučit. Ono se prohrát dá, ale když prohrajete se vztyčenou hlavou a můžete se podívat všem do očí, tak to tolik nebojí, jako třeba když jsme prohráli v Jičíně. Tam bych nejradši zalezl pod zem. Je potřeba hrát šedesát minut v plné koncentraci a za dodržování taktických pokynů. To je cesta k posunu. Je dobře, že máme zpětnou vazbu a hráči sami mi podle sekvencí v zápase volají a píšou, co udělali špatně. Je vidět, že chtějí, to pak má trenér práci ulehčenou.

Video jinak a méně otravně

Mluvíte o videu, jak to u vás funguje, děláte sestřihy sám?

Máme na to člověka, je to můj kamarád z Olomouce, pan Lasovský. Po konzultaci se mnou nám to rozebere úplně do mrtě. Už to není otravné, jak to bylo kdysi, že se sedělo hodinu a půl u videa a hráči tam pomalu spali. Teď tam máme dvaceti, třicetivteřinové akce. Projedeme to nejdůležitější v utkání a třeba za půl hodiny máme hotovo. Máme to fakt perfektně zpracované.

Rozbor děláte s hráči společně, nebo se každý dívá sám doma?

Hráčům to pošleme, oni se na to podívají, pak máme společné sezení. Zopakujeme si, co jsme odehráli. V druhém a třetím sezení pak máme zase přípravu na další zápas, kde máme rozebraného soupeře. Takže perfektní.

Je také tohle v Hranicích novinkou?

Oni videa měli. Nevím jakou formou. Tou zkrácenou a vystopovanou ale asi ne. To je pro ně asi nové. Ale za to předešlí trenéři nemůžou, každý má svoje zvyky a kontakty. Ten chlapec mi tyhle rozbory dělal už když jsem byl chvilku v Litovli. Já jsem mu zavolal a on byl ochotný to dělat i pro nás. V tomto směru určitě bomba.

Mluvil jste o prohře v Jičíně. Už dříve jste výkon týmu hodnotil jako trapný. Jak se zpětně díváte na tohle utkání?

Tam se právě hráči vrátili ke své bývalé hře. Rozpadlo se nám všechno. Nefungovala obrana, útok. Brankář se překonával, Pepa Kučerka dělal všechno možné i nemožné. My jsme byli tragičtí v postupném útoku. Doslova jsme vyhořeli. Obrana nebyla úplně špatná. Ale dvacet technických chyb? A úspěšnost nějakých 35, 40 procent? To hovoří samo za sebe.

Jak jste zatím spokojený s posilami týmu?

Posily taky přišly do nového prostředí a zatím se hledají. Jan Zbránek už je samozřejmě ostřílený harcovník, který toho za sebou má hodně. Tam není nějaký problém. Pavel Mrnuštík zatím spíše tápe. Asi je toho, co vyžaduji, na něj zatím moc. Zatím zaostává za tím, co od něj očekávám. Ti mladí mě jinak mile překvapují. Já nemám strach dávat šanci mladí. Je to motor, je s čím pracovat a obohacujeme mančaft. Hledáme tři mladé kluky, abychom v této cestě mohli pokračovat.

Prázdné tribuny? Hrozné

Jak složité je hrát v současné době plné nejistoty? Není problém s motivací?

Je to složité i pro nás trenéry. Když z toho hráči vypadli první týden, možná byli rádi. Vyléčili si šrámy, my jsme na ně netlačili. Dnes (v úterý, pozn. red.) zrovna začínáme s výběhy a posilováním na workout hřišti. Takže je to spíš pro nás trenéry složité. Jak udržet hráče v kondici a v herním zápřahu? Cítil jsem, že se herně zvedáme, ale najednou se to přerušilo. Nikdo neví, co to na hráčích zanechá.

Každopádně, hrát před prázdnými tribunami, to je pro každého asi velký problém…

To rozhodně. Hrát před prázdnou tribunou v komorním prostředí, to je hrozné. Já jsem to taky nikdy nezažil. Cítím, že tam je asi největší problém. V Novém Veselí bývala s fanoušky atmosféra hrůza a děs, v dobrém slova smyslu. Ve Frýdku-Místku zase mají ženské bubeníky (směje se). V Hranicích je to taky nádherné. Je to opravdu nepříjemný pocit.

Takže k vaší výhře v Novém Veselí přispěly i prázdné tribuny?

To naprosto souhlasím. Oni by se vybičovali k daleko agresivnějšímu výkonu.

Jak to tedy nyní bude probíhat s vaším tréninkem?

Po týdnu volna jsme začali. Tušíme, že zřejmě se hrát od toho 3. listopadu bude. Takže děláme všechno pro to, abychom do toho hráče dostali. V Hranicích je v parku workout hřiště, my tam už můžeme ve skupinkách trénovat. Stoprocentně přidáme výběhy, bude to jedno s druhým.

Zasáhla vás koronavirová epidemie přímo? Dotkly se vás nebo hráčů nějaké karantény?

Měli jsme tam některé chlapce, ale naštěstí byli mimo, nebyli vůbec na tréninku, takže jsme se s nimi nedostali do styku. Oni to prodělali ve svých domovech, takže na nás to nedolehlo.

Takže věříte, že v listopadu se vrátíte do haly a zápasového kolotoče?

Já pevně věřím, že určitě. Že už budeme hrát. Doufejme. Musíme věřit, že se ta situace zlepší, protože zatím je pořád hrozná. Ale nehrát? Já bych se z toho zbláznil.