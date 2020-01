Extraligoví házenkáři Hranic se naplno chystají na jarní část sezony. Ve čtvrtek v domácí hale hostili prvoligový Zlín a zvítězili 29:27. Trenér Cementářů Miroslav Bartoň ale měl ke spokojenosti daleko.

Házenkáři Hranic. Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Bylo vidět, že to byl první zápas po dlouhé pauze. Hlavně v obranné fázi to hodně skřípalo, nedokázali jsme z kluků vytáhnout nějaké nasazení. Opravdu to byla příprava od á do zet,“ ohlížel se Miroslav Bartoň.