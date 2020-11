„Proběhla videokonference a kluby nejvyšších soutěží nějak předběžně dohodnuty jsou. Žádost ale nejdřív musí zpracovat svaz, následně požádat Národní sportovní agenturu, aby se domluvila s hlavní hygieničkou. Jestli se verdikt dozvíme do konce týdne, tak budeme rádi,“ odhaduje šéf TJ Cement Hranice Martin Schober.

ZÁLEŽET BUDE NA PODMÍNKÁCH

Dle vyjádření Českého svazu házené by se první zápasy po nucené přestávce mohly odehrát o víkendu 14. a 15. listopadu. Vše však bude záležet na termínu udělení výjimky a na podmínkách, které budou kluby muset dodržovat. Tématem číslo jedna je i zde četnost testování.

„S tím se prostě budeme nějakým způsobem poprat. Antigenní testy jsou asi pasé, takže to vypadá na nutnost využití PCR testů. Ty vychází asi 1700 korun a není potřeba si říkat, jak velká zátěž by to byla,“ uznává Martin Schober. „Zatím je to tak, že svaz se touto otázkou zabývá a bude nás informovat,“ doplnil funkcionář Cementu.

Co se týče samotného trénování, v Hranicích se okamžitě ve středu do haly nevydali.

„My ještě počkáme, protože se to všechno musí doladit. Kluci trénují ještě individuálně. Jestli začneme trénovat v pátek nebo v sobotu, tak to bude úspěch,“ uzavřel Martin Schober.