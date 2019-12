„Musím říct, že po čtvrtečním výkonu v poháru jsem opravdu zklamán, hlavně z prvního poločasu. Budu hledat příčiny, kde se stala chyba,“ kroutil hlavou zkušený lodivod.

„Jestli můžu něco pochválit, je to obrana ve druhém poločase. Kdybychom ale dnes hráli s trošku silnějším soupeřem, tak by šlo vidět, že šlo o jeden z nejslabších výkonů za dobu, co tady pracuji,“ dodal dokonce kouč.

Je to trošku paradox, navíc, když Bartoň vyzdvihl hru svých svěřenců během čtvrtečního čtvrtfinále Českého poháru. V Novém Veselí Cementáři padli o tři góly, k postupu do semifinále ale chybělo málo.

„Kluci chodí všichni do práce nebo do školy. Jsme amatéři. Tři zápasy v sedmi dnech je pro nás velkým zatížením. Čtvrteční zápas ve Veselí jsme ale odehráli jak ve výborném tempu, tak i s nasazením a fantastickou koncovkou při zakončení. Chyběly nám jen zákroky gólmanů, proto jsme nepostoupili, je to škoda,“ vrátil se Miroslav Bartoň ke smolnému pohárovému vyřazení.

DIVOKÝ PRVNÍ POLOČAS

V sobotu dopoledne se hráči na obou stranách v chladném prostředí haly Cementu rozehřívali pomalu. První branku viděli diváci až po pěti minutách a do vedení šli hosté. Ti v úvodu vedli 3:1, v 10. minutě však šly po dvou trefách Brože poprvé do vedení Hranice.

Maloměřice si nevěděly rady s připravenou obranou Cementu, střely z dálky likvidoval Kučerka a když domácí vedli 10:4, zdálo se, že půjde o jasnou záležitost.

Hranice však soupeře samy dostaly zpět do hry. Přišlo několik zbytečných chyb, hosté šli do trháků a chvíli před odchodem do šaten to dokonce bylo jen o gól. Na vině byly hlavně ztráty spojek.

„Byli to jak Piwko, tak Mlotek, tak i Havlát. Pak tam bylo šest přihrávek do pivota, které nenašly adresáta. To máte deset balonů, které jsme odevzdali soupeři. Buďme rádi, že obrana a Pepa Kučerka zase odvedli svůj lepší výkon,“ zmínil Miroslav Bartoň.

Cementáři přeci jen ve druhém poločase dokázali chyby eliminovat a díky zlepšenému výkonu postupně navyšovali náskok. Šest minut před koncem to bylo už o deset branek, nakonec domácí zvítězili 27:18.

V dalším kole zkusí Hranice potrápit pražskou Duklu. Před pauzou klíčový však bude až domácí duel s Novým Veselím. Ten odehraje Cement v sobotu 21. prosince od 10 hodin.

TJ Cement Hranice – SHC Maloměřice Brno 27:18 (13:11)

Nejlepší střelci: Magrla 9, Andrš 6, Cáb 4 – Jung 4, Číž 4, Erbes 3. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmimetrové hody: 3/2 - 2/1. Vyloučení: 2:0. Diváci: 105.