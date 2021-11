Ve středu 17. listopadu vyrazila trojice hranických závodníků do Přerova na tradiční Běh 17. listopadu. Pořadatelé původní devítikilometrovou trať protáhli na téměř 12 km a závodu to určitě prospělo. Příjemná zvlněná trať převážně po polních cestách přilákala celkem 85 závodníků.

Výborně si vedl hranický vytrvalec Martin Čmelík. Ten měl po celou dobu závodu před sebou na dohled reprezentanta Jana Janů z Pardubic, nakonec doběhl půl minuty za ním na druhém místě, 11,7 km zvládl za 42:04 min.

Na start se postavila také Klára Úlehlová, která doběhla v kategorii žen do 39 let na pátém místě v čase 59:13 min. Její svěřenkyně juniorka Adéla Dostálová měla v rámci tréninku nařízeno jít závod volně, doběhla tak na 6. místě v čase 1:00:07. Nutno ještě dodat, že závod žen opanovala bývalá hranická atletka Petra Vašinová nyní hájící barvy Nutrend Teamu.

Rychlejší jen Navrátil

V sobotu 20. listopadu do Přáslavic vyrazil pouze Martin Čmelík. Na devátý ročník Přáslavické devítky se sjelo 83 vytrvalců. Martin Čmelík se držel velkou část závodu na čele s kroměřížským Tomášem Navrátilem, ten mu však ke konci utekl.

Druhé místo za desátým mužem letošního Mistrovství ČR v maratonu nemusí Čmelíka mrzet. Byl to pro něj dobrý test před Mistrovstvím ČR v krosu, které proběhne v sobotu 27. listopadu ve Valašském Meziříčí. Na to by měla vyjet také Adéla Dostálová, pokud se jí podaří zdárně ukončit karanténu negativním testem.

Autorka: Klára Úlehlová