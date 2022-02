Ze začátku šla dobrá hranická příprava skutečně vidět a zápas byl opravdu poměrně vyrovnaný. Potom se ale Kopřivničtí dokázali utrhnout díky gólům exhranického Čadry a tří přesných zásahů Gřese na pětibrankový rozdíl. Přispěly k tomu i dvě neproměněné sedmičky Padalíka a Plačka.

„Myslím si, že jsme to utkání prohospodařili hlavně v prvním poločase. Neplnili jsme pokyny a prohrávali osobní souboje. Kdybychom ale dokázali proměnit řadu našich šancí, včetně dvou sedmiček, bylo by skóre po půli trochu jiné. V takovém případě by se možná i ta druhá půle vyvíjela jinak. To jsou ale všechno jen kdyby, a na kdyby se nehraje,“ krčil smutně rameny hranický lodivod.

Hranickým svitla malá jiskřička naděje okolo 40. minuty, kdy se díky třem vstřeleným gólům v řadě dokázali dotáhnout na rozdíl pouhých dvou branek. Hned nato jim jejich střelný prach ale znovu zvlhnul a bylo prakticky vymalováno.

„Bohužel nemáme tak zkušený manšaft, který by právě v tomto momentu dokázal ještě více zatlačit na pilu. Naopak nás srážely zbytečné technické chyby a vyloučení. Kluci v sobě ještě bohužel nemají takovou tu potřebnou disciplínu a nejsou takticky svázaní do takové míry, do jaké by být měli. Musím konstatovat, že Kopřivnice vyhrála zcela zaslouženě,“ přiznal Hudeček.

Hraničtí házenkáři nejsou zrovna v záviděníhodné situaci. Čtyři kola před koncem jsou předposlední s pouhým jednobodovým náskokem na poslední Maloměřice. Pokud se tak ve skupině o udržení budou chtít vyhnout infarktovému boji o všechno, měli by ještě do konce základní části něco uhrát. To ale nebude vůbec nic lehkého. Všichni z jejich budoucích soupeřů totiž už buď mají zaručené play-off, anebo o něj budou ještě tvrdě bojovat.

„Ještě je teď ve hře osm bodů. Koncovka bude velice hektická a rozhodovat ji bude zejména psychická stránka hráčů. Každý z nich to v hlavě má a bude záležet na tom, jak se s tím kdo popere,“ uzavřel své hodnocení Jaroslav Hudeček.

TJ Cement Hranice – KH ISMM Kopřivnice 25:30 (12:16)

Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Sedmimetrové hody: 4/2 – 1/1. Vyloučení: 5:4.

Hranice: Juráš, Vyorálek, Kučerka – Urbanski 8/2, Pinkas, Noworyta 4, Plaček 4, Ciboran 1, Andrš, Padalík 2, Piwko, Fulneček 1, Vincour, Bandy 1, Lefan, Zbránek 4. Trenér: Jaroslav Hudeček.

Kopřivnice: Ibrahim, Žingor – Střelec 3, Ježek, Gřes 7, Čadra 8/1, Kancel, Petřík, Holbein, Polcar 1, Grizelj 3, Doležel, Brito 5, Musálek, Hanus 3. Trenér: Aleš Chrastina.