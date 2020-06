V pátek 5. června vyjela čtveřice dospělých závodníků v hranickém dresu do Ostravy na Mikromítink Českého atletického svazu, kde startovala mimo jiné i řada českých reprezentantů. Přednost dostane jediná dáma v hranickém dresu. Michaela Hynčicová zahájila sezonu na stovce překážek časem 17,54 s.

Na krátkých ale hodně vysokých překážkách startoval také Ladislav Koutný, který předvedl čas 16,34 s. Tomáš Vašíček si zaběhl doplňkovou disciplínu stopadesátku a byl z toho čas 17,29 s. Nejdelší disciplínu si naordinoval Martin Prusek, v závodě na 3000 m zaběhl čas 10:27,94 min.

Martin Prusek si do Ostravy zajel i v pátek 12. června, kde startoval mimo soutěž na krajských přeborech Moravskoslezského kraje. Běžel 3000 m překážek a byl z toho čas 11:59,36 min. Aby toho neměl málo, tak v úterý 16. června si pak v Opavě na Sokolském úterý vystřihl šedesátku (8,28 s) a stovku (13,18 s). Tam se k němu přidal i Tomáš Vašíček, který běžel stopadesátku za 17,47 s a třístovku za 38,11 s.

Na další opavské Sokolské úterý vyjeli hraničtí atleti i 23. června. Tentokrát v osmi lidech. Adéla Zdražilová si zaběhla osobní rekord na šedesátce (8,08 s) a venkovní osobní rekord na dvoustovce (25,82 s), v hale má běženo ještě o tři desetiny rychleji.

Stejné tratě měla na programu i Klára Úlehlová, s časy 8,51 s a 27,80 s byla také spokojená. Na šedesátce startovala i Julie Číhalová (8,72 s), ta si k tomu přidala i svou hlavní disciplínu, dálku, kde předvedla výkon 498 cm.

Na šestistovce startovaly Adéla Dostálová (1:41,27 min) a Veronika Svobodová (1:46,98 min). Krásný souboj na patnáctistovce předvedly Kristýna a Iva Podjuklovy, ten vyzněl lépe pro prvně jmenovanou (5:42,28 min), Iva běžela čas 5:42,89 min. Stejnou trať mezi muži běžel i Radim Spilka (6:06,13 min.).

VELKÁ CENA OLOMOUCE

Na nejprestižnější akci vyjela desítka hranických atletů v sobotu 27. června do Olomouce, kde se konala Velká cena Olomouce za účasti celé řady českých i slovenských reprezentantů.

„Například souboj Veleba – Volko na stovce, či Stromšík – Volko na dvoustovce skutečně stály za to. V obou případech se radoval slovenský mistr Evropy na halovou šedesátku. Bohužel časy ve sprintech byly ovlivněny velmi silným protivětrem,“ uvedla závodnice a trenérka SK Hranice Klára Úlehlová.

Rozběh s českým rekordmanem Velebou si na stovce vystřihl Tomáš Vašíček (11,83 s). Michaela Hynčicová si letošní čas na stovce překážek vylepšila na 16,43 s. Ladislav Koutný běžel krátké překážky za 16,79 s.

Na hladké stovce mezi ženami startovala Klára Úlehlová (13,77 s), čtyřstovku pak zvládla za 62,67 s. Dvoustovku běžela Kateřina Doušková (31,17 s). Na trať své hlavní disciplíny 800 m se po dlouhé pauze opět postavila Adéla Dostálová, s časem 2:20,46 min rozhodně může být spokojená, Veronika Svobodová s časem 2:36,33 min naopak spokojená nebyla.

Stejně tak Kristýně Podjuklové příliš nesedla druhá patnáctistovka během jednoho týdne (5:58,70 min). „Julie Číhalová umí do dálky rozhodně více než 474 cm. Naopak radostí po závodech skákal Adam Orava, který si po čtyřech letech překonal osobní rekord ve skoku do výšky o jeden centimetr na 191 cm. Do dálky pak skočil pěkných 602 cm,“ uzavřela Klára Úlehlová.