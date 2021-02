„Nehráli jsme jen o play-off, ale taky o udržení. Pokud bychom prohráli, bylo by play-off totálně pryč,“ uvědomoval si hranický kouč Jaroslav Hudeček.

Jeho svěřencům se bezpochyby vydařil vstup do utkání. Díky několika rychlým útokům a produktivitě Jana Zbránka si vypracovali důležitý náskok. První dějství domácí ovládli poměrem 16:10. „V prvním poločase jsem byl maximálně spokojen s vynikajícím výkonem,“ řekl Hudeček.

Ve druhé půli Hranicím hodně pomohl výborný Klement v bráně, který tentokrát perfektně zaskočil zraněného Josefa Kučerku. I díky jeho zákrokům se v závěru neschylovalo k žádnému drama, přestože hra domácích měla v posledních minutách k ideálu daleko.

„Totální nespokojenost s poslední patnáctiminutovkou, kdy se nám hra rozpadla jako domeček z karet. Odvíjelo se to od hry našich středních spojek, které nedokáží držet rytmus po celé utkání. Jsou to ale mladí kluci, nechci je zatracovat, už si vyslechli své, vyčinil jsem jim možná až moc,“ hodnotil Jaroslav Hudeček.

Absolutorium pro Klementa

Kouč mohl být spokojen nejen s produktivitou obou křídel Zbránka s Magrlou. „Absolutorium jednoznačně zaslouží brankář Klement, který chytal s padesátiprocentní úspěšností. Mrzí mě technické chyby v závěru, mohli jsme to v klidu dohrát do konce. Nic nás nehonilo, ale najednou jsme to uspěchali,“ dodal hranický trenér.

Ten v prvním poločase přišel o pivota Brože, nemělo by se ale jednat o nic vážného. „Byl otřesený, točila se mu hlava a měl mžitky před očima. Nechtěli jsme jít do rizika,“ objasnil Jaroslav Hudeček.

Účast v play-off mají Cementáři stále ve svých rukou. Ve středu se pokusí v Praze překvapit Duklu.

„Doma jsme je měli porazit. Já věřím, že jsme toho schopni i u nich,“ uzavřel zkušený lodivod.

TJ Cement Hranice – TJ Sokol Nové Veselí 28:24 (16:10)

Nejvíce branek: Zbránek 8, Magrla 5, Kozlovský 5 – Ptáčník 4, Kocich 3/1, Melichar 3, Korbel 3.

Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 3/1 – 2/1. Vyloučení: 2:5. Bez diváků.