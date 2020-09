Dvě hranické atletky mezi nejlepšími na MČR žactva

Ve stejném víkendu (tedy 19. - 20. září), kdy hranické atletky zažily úspěšný šampionát do 22 let v Jablonci nad Nisou, se na druhém konci republiky konal vrchol sezony pro kategorii žactva. Do Třince na mistrovství republiky žactva vyrazily dvě hranické závodnice.

Barbora Odstrčilová při hodu diskem | Foto: Archiv SK Hranice