V sobotu 27. dubna uspořádal oddíl Judo Železo Hranice úvodní kolo extraligy mužů v judu. Při slavnostním zahájení došlo k milému překvapení, turnaj totiž navštívila čerstvá mistryně Evropy Renata Zachová a její trenér Jiří Štěpán.

Extraligový tým mužů Judo Železo Hranice vstoupil do nové sezony. | Foto: se svolením Judo Železo Hranice

Z rukou starosty Daniela Vitonského a místostarosty Karla Machyla převzali drobné věcné dary. K této ceremonii se přidali i zástupci oddílu Železa Hranice, kteří oběma poděkovali za skvělý výkon na Mistrovství Evropy. A pak už mohli jít do boje.

Železáři posílili

Letošní ročník extraligy má nový model, všech devět družstev se utká v systému každý s každým, a to ve dvou kolech základní části. Čtyři nejlepší pak postupují do play-off. Pro letošní sezonu tým Železa Hranice posílil a jeho ambicí je postup do play-off a boj o medaile.

Pro první kolo domácímu celku určil los družstva JK Liberec, Sokol Hradec Králové, SKKP Brno a JC Baník Ostrava.

Trenérské duo Švec a Jakubík nominovalo pro první kolo extraligy tyto borce: Pulkrábek, Skurka (66 kg), Kubala (73 kg), Platoš, Pochop (81 kg), Trojnar (90 kg), Bezděk, Jašek (nad 90 kg)

Jedna výhra za druhou

V prvním utkání proti Liberci předvedl tým kompaktní výkon, ve svých váhách se prosadili Pulkrábek, Pochop, Trojnar a Jašek a získali tak první povinné vítězství 4:1.

V druhém zápase proti Sokolu Hradec králové bylo utkání nečekaně vyrovnané. O vítězi rozhodl až poslední zápas mezi Jaškem a Macháčkem, kdy domácí borec musel otáčet utkání, což v závěru dovršil krásným hodem a získal tak důležitý třetí bod a vítězství pro tým 3:2, bodovali ještě Pulkrábek a Pochop.

Další vyrovnaný boj svedl celek Železa Hranice s ambiciózním družstvem SKKP Brno, kdy opět rozhodovala těžká váha, opět se šťastným koncem pro domácí. Při ceněném vítězství 3:2 získali body Skurka, Trojnar a Jašek.

V posledním zápase nastoupil rozjetý tým na Baník Ostrava, který deklasoval 5:0, když bodovala komplet sestava Pulkrábek, Kubala, Pochop, Trojnar a Jašek.

V turnaji tak družstvo Železo Hranice získalo osm bodů a jen o skóre je druhé za vedoucím celkem USK Praha.

„Jsme rádi za osm bodů, toto kolo bylo nesmírně těžké. Kluci pracovali jako jeden tým, když někdo prohrál, dokázal ho nahradit někdo druhý. To bylo na našem výkonu to nejcennější. Konečně po skromných letech dokážeme vítězit,“ pochvaluje si trenér Jakubík.

Vašut a Beran hostovali v Olomouci

Dominik Vašut byl vedením oddílu Judo Železo Hranice pro letošní sezónu uvolněn na hostování do extraligového celku JK Olomouc. Dominik alternoval ve váze do 81 kg a do 90 kg. S družstvem Olomouce získal nečekané čtyři body, když Olomouc porazila Vršovice a Litoměřice.

Do rezervy stejného týmu, tedy JK Olomouc, byl na hostování uvolněn ve váze do 66 kg Tomáš Beran, který v prvním kole 1. ligy v Ostravě nastoupil ke třem utkáním a dokázal je všechny vyhrát.