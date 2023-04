Jako první nepostupující tým do play-off skončili uplynulém ročníku Národní ligy florbalisté Hranic. Přesto sestupují po čtyřech sezonách zpět do divize.

Rozhodující páté utkání baráže o Národní ligu mezi FBC Hranice a FBK Atlas Blansko | Foto: Vojtěch Doležal

Jako první nepostupující tým do play-off skončili uplynulém ročníku Národní ligy florbalisté Hranic. Přesto sestupují po čtyřech sezonách zpět do divize.Nemilosrdný systém třetí nejvyšší soutěže poslal FBC z devátého místa po základní části do play-down, kde sice Hranice dle očekávání porazili otloukánka soutěže 1.MVIL Ostrava 4:0 na zápasy, ještě však byla potřeba zvládnout baráž.

V té se Hranicím postavil suverén divize D – Atlas Blansko. FBC ve vyrovnané sérii šel do vedení 2:1 na zápasy a měl k dispozici dva mečboly, ten první na hřišti soupeře však nevyužil.

Blansko podporované výjezdem fanoušků v rozhodujícím pátém utkání v centru Naparia zvítězilo 8:7 v prodloužení. Domácí přitom ve výborné atmosféře a návštěvou 400 diváků ještě ve třetí třetině vedli 7:4. „Neuvěřitelný zápas,“ kroutil hlavou asistent hostujícího trenéra Ondřej Mach.

Jeho protějšek Petr Dadej mohl jen gratulovat. „Děkujeme neskutečným divákům a týmu,“ zmínil jen.

Sezona tak nakonec přinesla fantastické drama se smutným finišem pro Hranice, které se v příští sezoně pokusí o návrat do Národní ligy.

FBC Hranice – FBK Atlas Blansko 7:8p (2:1, 3:3, 2:3 – 0:1)

Branky: 12. Král, 20. Bitter, 36. Bitter, 38. Chodil, 40. Dobeš, 44. Kolajta, 46. Bitter - 16. V. Fedra, 34. F. Fedra, 35. V. Fedra, 35. Kučera, 46. V. Fedra, 49. Kučera, 55. Janík, 66. Kučera. Rozhodčí: Krátký – Vojkůvka. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 400.