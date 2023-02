Únor judistů Energy Hranice přinesl mistra republiky i další medaile

Zástupce Energy Judo Teamu z Hranic Filip Otevřel se na začátku února stal v Brně mistrem republiky ve váze do 66 kilogramů v kategorii do 18 let.

Filip a Tomáš Otevřelovi. | Foto: Energy Judo Team