„S týmem, jaký jsme poskládali, jsme jeli na pohár s cílem být v top čtyřce. Nakonec jsme přes penalty postoupili až do finále, kde jsme sice vedli, ale kluci z Brna snížili a opět jsme absolvovali penaltový rozstřel, ve kterém jsme byli šťastnější,“ líčil cestu ke zlatu pardubický hráč Miloš Chvála.

Triumf znamená pro TFT Pardubice účast v Lize mistrů malého fotbalu. Od 1. do 5. září tak zamíří do Itálie, kde mezinárodní soutěž hostí Riccione. „Těšíme se tam, bude to zážitek,“ usmíval se Chvála.

Poražený finalista MKMK Topshoes.cz Brno postoupil na EMF EUROCUP, který se koná ve stejném termínu na stejném místě.

Byl to právě brněnský tým, který zastavil v cestě turnajem domácí RK Kafki Olomouc. Olomoucký celek v základní skupině skončil na prvním místě, dokonce i před pozdějším vítězem turnaje díky lepšímu skóre. Jenže ve čtvrtfinále s Brňany padl 4:5.

„Minulý rok jsme proti nim hráli semifinále, tentokrát to bylo o kolo dříve. Papírově to byl určitě nejtěžší soupeř,“ uznal brněnský obránce Stanislav Lerch. „Naštěstí jsme to zvládli jako tým,“ dodal.

Ostatní domácí celky také daleko nedošly. FC Chelsea Olomouc neuhrála ve skupině ani bod a po prvních třech zápasech její putování turnajem skončilo. FC Skunk Olomouc ze skupiny prošel do osmifinále ze třetího místa, ale tam čekaly pozdější vítězové z Pardubic a nejtěsnějším možný rozdílem 1:0 Skunky vyřadili.

VÝSLEDKY ČESKÉHO NÁRODNÍ POHÁRU 2021

Skupina A:

RK Kafki Olomouc - TFT Pardubice 1:1

Dream Team Příbram - Pivná parta EBM Construct Praha 2:1

RK Kafki Olomouc - Dream Team Příbram 4:0

Pivná parta EBM Construct Praha - TFT Pardubice 0:3

RK Kafki Olomouc - Pivná parta EBM Construct Praha 7:0

Dream Team Příbram - TFT Pardubice 0:1

Tabulka:

1. RK Kafki Olomouc - 7b, 12:1

2. TFT Pardubice - 7b, 5:1

3. Dream Team Příbram 3b, 2:6

4. Pivná parta EBM Construct Praha 0b, 1:12

Skupina B:

Ostravský Zábřeh - Atletiko Kolín 6:1

FC Vyhaslé hvězdy Praha - FC Skunk Olomouc 1:0

Ostravský Zábřeh - FC Vyhaslé hvězdy Praha 1:0

FC Skunk Olomouc - Atletiko Kolín 4:0

Ostravský Zábřeh - FC Skunk Olomouc 1:1

FC Vyhaslé hvězdy Praha - Atletiko Kolín 1:0

Tabulka:

1. Ostravský Zábřeh - 7b, 8:2

2. FC Vyhaslé hvězdy Praha - 6b, 2:1

3. FC Skunk Olomouc - 4b, 5:2

4. Atletiko Kolín - 0b, 1:11

Skupina C:

BKMK Topshoes.cz Brno - FC Chelsea Olomouc 4:0

FK Rozhraní Blanensko - Primaklima FS Pardubice 1:3

BKMK Topshoes.cz Brno - FK Rozhraní Blanensko 2:1

Primaklima FS Pardubice - FC Chelsea Olomouc 6:0

BKMK Topshoes.cz Brno - Primaklima FS Pardubice 0:0

FK Rozhraní Blanensko - FC Chelsea Olomouc 2:1

Tabulka:

1. Primaklima FS Pardubice - 7b, 9:1

2. BKMK Topshoes.cz Brno - 7b, 6:1

3. FK Rozhraní Blanensko - 3b, 4:6

4. FC Chelsea Olomouc - 0b, 1:12

Skupina D:

Abus Gastro Jihlava - Barchovan Libňatov 3:1

VFK a je to! Příbram - J-Elita Ostrava 0:7

Šlehačky Plzeň - J-Elita Ostrava 0:1

Abus Gastro Jihlava - VFK a je to! Příbram 6:2

Šlehačky Plzeň - Abus Gastro Jihlava 1:1

Barchovan Libňatov - VFK a je to! Příbram 6:0

Šlehačky Plzeň - VFK a je to! Příbram 4:2

Barchovan Libňatov - J-Elita Ostrava 0:6

Šlehačky Plzeň - Barchovan Libňatov 0:3

Abus Gastro Jihlava - J-Elita Ostrava 0:2

Tabulka:

1. J-Elita Ostrava - 12b, 16:0

2. Abus Gastro Jihlava - 7b, 10:6

3. Barchovan Libňatov - 6b, 10:9

4. Šlehačky Plzeň - 4b, 5:7

5. VFK a je to! Příbram - 0b, 4:23

Osmifinále:

TFT Pardubice - FC Skunk Olomouc 1:0

FC Vyhaslé hvězdy Praha - Dream Team Příbram 1:2p

BKMK Topshoes.cz Brno - Barchovan Libňatov 6:2

Abus Gastro Jihlava - FK Rozhraní Blanensko 1:3

Čtvrtfinále:

RK Kafki Olomouc - BKMK Topshoes.cz Brno 4:5

Ostravský Zábřeh - FK Rozhraní Blanensko 0:1p

Primaklima FS Pardubice - TFT Pardubice 1:6

J-Elita Ostrava - Dream Team Příbram 0:2

Semifinále:

BKMK Topshoes.cz Brno - FK Rozhraní Blanensko 3:1

TFT Pardubice - Dream Team Příbram 3:2p

O 3. místo:

FK Rozhraní Blanensko - Dream Team Příbram 3:2p

Finále:

BKMK Topshoes.cz Brno - TFT Pardubice 2:3p