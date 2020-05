„Některé kategorie to měly výborně rozehrané. Všechny nás to mrzelo, ale zdraví máme jen jedno,“ má jasno trenér obou dospělých týmů Marek Hloch.

Zejména počínání mužů, kteří coby nováček třetí nejvyšší soutěže nepřestávali svými výkony udivovat, bylo hodně sledované. Do play-off Hranice zamířily ze třetího místa po základní části, koronavirus pak vyřazovací boje zastavil za stavu 2:0 na zápasy pro Kopřivnici.

„Z pozice trenéra bych chtěl kluky strašně moc pochválit, nikdy nic nevypustili a dělali mi na střídačce převážně radost. Konečné třetí místo bylo nad očekávání a můžeme být na sebe pyšní,“ ohlíží se Marek Hloch.

Hlavně v první části sezony Hranice dominovaly a dlouho s náskokem držely druhé místo tabulky. Komplikace se dostavily až v polovině sezony, kdy se do výsledků promítlo také několik zranění.

„Především zranění Toma Václavíka, který si přetrhl vazy v koleni. Zrovna v jeho životní sezoně nás to velmi mrzelo. Plus musel kvůli zdravotním problémům přerušit florbalovou kariéru jeden z brankářů Jirka Križan,“ vyjmenoval kouč.

Ten už před uplynulým ročníkem přerušil hráčskou kariéru a usedl „jen“ na lavičku, to by se však nyní mělo změnit a jedna z dřívějších opor Hranic by opět měla pomáhat týmu i na hřišti.

„Chtěl bych si s klukama ještě zahrát, jsem s nimi už nějakých devět let a cítím, že moje působení na vrcholové scéně FBC Hranice se blíží ke konci. Můžu jim slíbit, že se maximálně připravím na sezonu a že jim to tam budu házet do prázdné branky,“ usmívá se Marek Hloch.

A proč zmíněný konec? „Z osobních důvodů, přeci jen už nejsem nejmladší, tak i proto, že nesouhlasím s některými kroky v klubu,“ naznačil zanedlouho hrající trenér A-týmu.

MLÁDEŽ PILNĚ TRÉNUJE

O budoucnost hranického klubu by však vzhledem k početné mládeži mělo být postaráno. FBC Hranice dal pro uplynulou sezonu do kupy hned osm mládežnických kategorií. Hrají chlapci i dívky. Ti všichni mohou od tohoto týdne trénovat i ve vnitřních prostorách. Pochopitelně za zpřísněných podmínek.

„Hygienická opatření se řídí provozovatelem haly. Nemáme zpřístupněné šatny, takže je naší povinností chodit na tréninky již převlečení a musíme si jen přezout boty. Samozřejmostí je také hygiena rukou či povrchů, které používáme pro odkládání osobních věcí,“ zmínil Marek Hloch.

Muži a ženy FBC Hranice mají do konce června tréninky dobrovolné. Od července pak začnou přípravu na novou sezonu.

Bude znovu tak úspěšná?