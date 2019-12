Přitom na začátku sezony si Hraničtí odvezli z Bolatic jasnou výhru 6:2. Letka tentokrát o svém triumfu rozhodla v prostředním dějství, které ovládla poměrem 5:1. Zkrátka dokonalá odplata.

„Dnes to bylo o proměňování šancí. Letka v tom byla skoro stoprocentní, my jsme se nemohli chytit gólem, který by nás nastartoval,“ zhodnotil mač pro Český florbal trenér Hranic Marek Hloch.

Ten mohl být spokojen alespoň s přístupem hráčů k utkání a pěknou návštěvou v hale Naparia. „Bylo vidět, že všichni chtějí přetrhnout šňůru porážek. Je na nás menší deka, ale nevzdáváme to a jedeme dál. Zítra je nový den a my příště budeme lepší. Díky opět fantastickým divákům,“ doplnil Marek Hloch.

Hranice nadále drží druhou příčku tabulky, právě Letka už se však na FBC dotáhla na rozdíl jediného bodu. Další utkání sehrají hraničtí florbalisté v neděli na palubovce čtvrtého Hluku.

FBC Hranice – FBC Letka 2:7 (1:1, 1:5, 0:1)

Branky: 9. Borik, 25. Velech – 3. Blana, 27. Kahánek, 28. Lokša, 35. Ondruch, 38. Hubl, 40. Hubl, 43. Kahánek. Rozhodčí: Prouza, Rogowski. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 83.