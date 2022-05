Zápas začali lépe hosté. Byli dravější a také přesnější v zakončení. Domácím Cementářům se sice nedala upřít snaha, ta se ale na skóre příliš neprojevovala. O přestávce tak na světelné tabuli svítil výsledek 11:14.

Druhá půle už byla ze strany domácích mnohem lepší. V koncovce to sice stále nebylo ono, ale díky zlepšené obraně a obrovské pracovitosti se jim podařilo stav vyrovnat, otočit a nakonec i těsně vyhrát. Nutno ale dodat, že konečný výsledek 22:21 pro ně do odvety v podstatě nic moc neřeší.

„V druhé půli jsme zpřesnili obranu a do dvanácté minuty inkasovali snad jen dva góly. To bychom si měli vzít jako takový mustr do odvety. A také musíme přidat mnohem více trpělivosti v postupném útoku," pokračoval hranický lodivod.

„Ve dvojzápasech je důležité skóre. Je tedy třeba vážit každý míč, každou střelu i každou přihrávku," dodal.

Ze Strakonic přijela společně s týmem i poměrně veliká skupina fanoušků, kteří byli po celý zápas slyšet a jednoznačně byli svému týmu oporou. Dá se tedy očekávat, že na jihu Čech nečeká na hranické hráče vůbec nic příjemného.

„Jak znám Strakonické, tak u nich bude určitě plný dům. Je to tam totiž sport číslo 1. Pokud si ale vezmeme ponaučení z tohoto zápasu, a hlavně z druhé půle, tak bychom jim zápas mohli znepříjemnit. Díky tomu na ně možná dolehne tíha zodpovědnosti a nám by se mohlo podařit snáze uspět a extraligu pro Hranice udržet," uzavřel Jaroslav Hudeček.

TJ Cement Hranice - TJ ČZ HBC Strakonice 1921 22:21 (11:14)