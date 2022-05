„Nemluví se mi o tom dobře, protože to skončilo katastrofou. Jsem zklamaný a rozhozený z toho, co se stalo. Prvotní problém vidím už v prvním utkání v Hranicích, ve kterém jsme nezvládli využít domácí prostředí k mnohem vyšší výhře a následně k většímu klidu v zápase venku. Dobře jsem totiž věděl, že nás ve Strakonicích čeká bouřlivé prostředí a plná hala,“ říkal den po zápase hranický kouč Jaroslav Hudeček.

Zápas zápas pro Cementáře naprosto otřesně. Domácí hráči stříleli gól za gólem a po šestadvaceti minutách první půle vedli už 18:9. Pak se ale Hraničtí i díky přesilovce chytli a do přestávky snížili na 18:13.

A i po změně stran ve své dotahované nepolevovali. Po deseti minutách už bylo skóre vyrovnané 19:19 a vypadalo to, že pro ně tato sezona bude mít přece jen šťastnou tečku. To se ale nestalo. Luděk Piwko neproměnil trestný hod a domácí šli za chvíli znovu do vedení.

V koncovce zápasu pak následovala přetahovaná o každý bod, kterou nakonec lépe zvládli domácí, kteří po výhře 27:25 mohli začít slavit.

„Oba zápasy se z naší strany podobaly jako vejce vejci. Katastrofální vstupy do prvních poločasů, spousta technických chyb a nevyužité tutovky. Dále jsme v obou také měli skvělé úseky hry, kdy nám soupeř nebyl schopen vstřelit gól,“ vyjmenovával hranický lodivod.

„Jsem jednoznačně přesvědčen, že v případě proměnění té sedmičky by to Strakonice už nezvládly, protože byly psychicky dole. Potom jsme ještě neproměnili několik dalších šancí a tím jsme je znovu naprosto zbytečně posadili na koně,“ pokračoval.

Hranice si tak po pádu zahrají v příští sezoně až druhou nejvyšší soutěž, což se jim naposledy stalo v roce 1970.

„Je to obrovské zklamání jak pro mě, tak doufám, že i pro celou řadu kluků. I když mají mnozí z nich již angažmá jinde, měli by si hrábnout do svědomí, jestli udělali všechno pro to, aby tady tu extraligu udrželi,“ kroutil hlavou zkušený trenér.

„Na závěr bych chtěl moc, ale opravdu moc poděkovat fanouškům, kteří nám po celou sezonu fandili. Ať už to byla extraliga, play-out, domácí zápas baráže a pak i ten konec, kdy za námi dokonce vážili cestu až do dalekých Strakonic. Nesmírně si jejich klubismu vážím. Hlavně pro ty se hráči měli na hřišti rvát,“ uzavřel Jaroslav Hudeček.

TJ ČZ HBC Strakonice 1921 – TJ Cement Hranice 27:25 (18:13)

Celkové skóre: 48:47. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Vyloučení: 8:5. ŽK: Magrla (HRA). Sedmimetrové hody: 4/5:6/8.

Strakonice: Nový 4, Lukeš, Landsinger 2, M. Nejdl 2, Krejčí 2, Samek, Fencl, Mráz, Šejvl, Bičiště 3, A. Nejdl 6, Miklas, Mošovský 4/4, Masák 1, Pek 3. Trenér: Michal Zbiral.

Hranice: Kučerka, Juráš, Vyorálek – Brož 1, Polášek 4, Padalík 1/1, Piwko 5/5, Fulneček, Andrš 1, Noworyta 1, Ciboran, Plaček 4, Urbánski 1, Magrla 1, Ppinkas 2, Lefan 4. Trenér: Jaroslav Hudeček.

Obsáhlejší rozhovor s trenérem Hudečkem očekávejte na webu Hranického deníku zítra, v pondělí 23. května 2022.