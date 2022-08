Zdroj: Michal Muzikant

Úvodní den byl nejrychlejším jezdcem Rune Herregodts ze stáje Sport Vlaanderen-Baloise. Belgičan byl v pětičlenné skupince, která pelotonu ujela. Herregodts byl ve finiši úspěšnější než jeho krajan Johan Meens. Třetí příčku bral český zástupce Michael Kukrle, čtvrtý byl Jan Kašpar.

Kukrle, účastník olympijských her v Tokiu, byl součástí skupiny, jež odjela krátce po startu a vytvořila si náskok, který trochu nečekaně udržela až do cíle. „Věděl jsem, že to bude těžké, bylo to nahoru dolů, ale chtěl jsem to zkusit a vyhrát etapu, i když jsem si myslel, že to nemá moc šancí na úspěch,“ hodnotil Kukrle. „A když už to dojelo do cíle, tak se mi to vyhrát nepovedlo, takže nejsem úplně spokojený, jak to dopadlo,“ povídal Kukrle.

Zdroj: Michal Muzikant

Peloton na ně ztratil přes dvacet sekund. V něm dojeli také olomoucký cyklista Pavel Bittner, (8. místo) největší česká hvězda Jan Hirt (76. místo) či obhájce prvenství z loňského roku Filippo Zana (69. místo).

Zdroj: Sazka Tour

Ve čtvrtek ujeli cyklisté 181 kilometrů a nastoupali 1710 výškových metrů. V pátek je na programu pokračování. Tentokrát vyjedou z Olomouce z Horního náměstí v 11.30 a cíl bude na Pustevnách (16.15 – 16:43). Při této prověrce na ně bude čekat ještě o deset kilometrů více a nastoupají 2910 metrů.

