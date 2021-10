Matouš Konečný také zvítězil mezi mládeží do 18 let.

Boj o vítězství mezi muži byl napínavý do poslední jamky. Po vyrovnaném výkonu v obou kolech zvítězil nejmladší účastník, 14letý Matouš Konečný s počtem 168 ran.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.