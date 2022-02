„Nevěřil jsem svým očím a uším, ten, kdo mě oslovuje jako svého přítele, je opravdu můj velký tenisový vzor a světová jednička Novak Djokovič! Říkal, že viděl moje finále, kdy mě na konci třetího setu chytly křeče do stehen, ale já se snažil i za cenu velkých bolestí zápas dohrát. Obdivně se vyjádřil k mému výkonu, a co je hlavní, pozval mě spolu s mým týmem do svého tenisového centra v Bělehradu, abychom si spolu zatrénovali,“ komentuje Jakub Menšík.

Šestnáctiletý tenista tak zamířil s trenéry Tomášem Josefusem a Draganem Vujovičem do Djokovičova tenisového centra, kde mu hvězda každý den věnovala dvě hodiny na kurtu. Menšík také mohl sledovat nejlepšího světového tenistu při práci, poslouchat jeho rady a využívat veškerý servis jeho týmu. Od kondičních cvičení, přes fyzioterapii po regeneraci.

„Ze začátku jsem vůbec nevěřil, že je to skutečnost,“ přiznal Jakub Menšík. „Mohl jsem dělat všechno, co on, a díky tomu nahlédnout pod pokličku tréninkového programu. Nebylo nic, na co by neodpověděl mně nebo mým trenérům,“ doplnil.

Pátý den pozval Djokovičův tým Menšíka s doprovodem do Síně slávy ve vyhlášené tenisové restauraci v Bělehradě. „Když jsem viděl všechny ty poháry a trofeje, uvědomil jsem si a představil si tu dlouhou cestu, kterou musí člověk urazit, a co všechno musí dokázat, aby se stal světovou jedničkou. Nezbylo mi, než se hluboce Novakovým výkonům poklonit,“ přiznala česká naděje.

Milý, vnímavý a normální člověk

Už po Australian Open Jakub Menšík zmiňoval Novaka Djokoviče coby svůj obrovský vzor a inspiraci. „Přiblížit se k němu bude velice těžké, ale je to můj vzor a budu se snažit vyrovnat jeho výsledkům,“ zmínil. Nyní už dobře ví, jak vysoký cíl si stanovil.

„Stal se pro mě velkou inspirací i v dalších věcech, které podniká. Je až neuvěřitelné, jakou pozornost věnuje mladým hráčům, s jakou lehkostí jim předává svoje know-how, jak se s nimi dělí o své zkušenosti,“ vyjmenoval Menšík.

A jaký je Novak Djokovič při osobním setkání z očí do očí? „Chová se jako úplně normální člověk, který si s vámi popovídá o všem, je milý a vnímavý. Velkou péči také věnuje svému zdraví, pečlivě naslouchá svému tělu i mysli a vše dělá opravdu naplno – i proto je tak dobrý. Těším se, že neocenitelné zkušenosti, které jsem od něj získal, zařadíme do mých tréninkových plánů i zápasů,“ uzavřel Jakub Menšík, kterého mimo jiné připravuje i kondiční kouč Radek Štěpánek.

