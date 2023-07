Třetí kolo atletické II. ligy družstev mužů a žen proběhlo v sobotu 24. června v Ostravě Vítkovicích. Hranické družstvo mužů opět bojovalo o nejvyšší příčky, družstvo žen vyrazilo do Ostravy silně oslabené. Počasí bylo převážně slunečné, jenom proměnlivý chladný vítr trochu narušoval pohodu diváků i skokanů.

Hraničtí atleti po doběhu závodu na 400 m překážek, zleva Ladislav Koutný, Tomáš Vašíček, Jan Kaspar, Vojtěch Podjukl | Foto: se svolením SK Hranice

Muži opět bojovali až do poslední disciplíny. Přerov a Vítkovice nedaly nikomu šanci, Hranice ale svedly souboj o třetí místo se Šternberkem, který tentokrát zmobilizoval veškeré rezervy. Hraničtí borci dělali, co se dalo, i štafeta vytrvalců 20 minut po doběhu patnáctistovky slušně bodovala, ale nakonec skončili o 1,5 bodu čtvrtí. Nic se neděje, celkově jsou stále třetí, o 3 hlavní body před Šternberkem. A tak by to mohlo vydržet i po posledním kole.

I tentokrát byly k vidění dramatické chvilky. Ladislav Koutný si rozdělil 110 m překážek na úplně zdrbaný desetimetrový náběh a pak excelentní stovku s devíti ploty. Dokázal to i tak vytáhnout na druhou příčku. Skvěle blízko osobáku zaběhl i 400 m překážek, kde skončil třetí těsně za Tomášem Vašíčkem. Ve skoku do výšky je zatím stále trochu nejistý, takže tentokrát zaostal za svými možnostmi a obsadil až čtvrté místo.

Adam Orava zvolil pro toto kolo skokanský trojboj. Výšku vyhrál – jediné vítězství našeho závodníka v tomto kole, v dálce a trojskoku skončil pátý. Druhá místa vybojovali Tomáš Vašíček – jeho letošní zlepšování na trati 400 m překážek stále pokračuje, k tomu sedmý na 100 m, a Zbyněk Šebesta v kladivu. I přes problémy se stehnem se na obě překážkové tratě postavil Vojtěch Podjukl. Na těch kratších vyšších skončil pátý, na těch delších nižších šestý.

Jan Kaspar se prosadil tentokrát lépe v kladivu, kde skončil čtvrtý, než v oštěpu – tady získal za deváté místo body čtyři. Poprvé v životě vyrazil na jedno kolo s deseti překážkami. Statečně dotáhl svůj pokus do zdárného konce a vybojoval dva body za jedenácté místo.

Zbyněk Čech si opět závody užil. Tyč byla sice ještě trochu rozpačitá, ale 5,5 bodu za dělené sedmé místo. Výška a trojskok už s plnou parádou, páté, resp. šesté místo. Michal Kaspar si skočil v tyči letošní nejlepší výkon a skončil šestý.

Snažili se i vytrvalci. Martin Čmelík v nejdelším dráhovém běhu – 10 000 m, dorazil do cíle šestý. Na 1500 m přidal dva body za jedenácté místo. Miloslav Nosek z desítky přinesl osmé místo, Jakub Smetana skončil dvanáctý.

Na závěr Hraničané postavili dvě sprinterské štafety a obě dorazily do cíle. Ta „elitní“ v sestavě Vašíček – Koutný – Orava - Podjukl doběhla těsně druhá, ta druhá – „vytrvalecká“ (Čmelík, Nosek, Smetana, Jan Kaspar) skončila pátá.

Ženy desáté

Tereza Sommerová a Iva Podjuklová běžely 800 mZdroj: se svolením SK Hranice

Družstvo žen nastoupilo v Ostravě oslabené o mnohé opory. Složení družstva bylo na první pohled lehce netradiční pro soutěž družstev žen, 4 veteránky a 4 mladé závodnice. Nicméně ve druhé lize se takové sestavy občas vyskytují. Mládí sbírá zkušenosti a veteráni jdou příkladem.

Nejvíce bodů přinesla družstvu vrhačka Barbora Odstrčilová, která brala dva pomyslné bronzy z disku a oštěpu, obojí v nových osobních rekordech, v kouli se jí až tolik nedařilo, když skončila desátá. Třetí místo obsadila v běhu na 400 m překážek Klára Úlehlová, lepší výkon běžela naposledy v roce 2015. Spokojená odjížděla i další veteránka Michaela Hynčicová, která doběhla stovku překážek na šestém místě v letošním nejlepším čase. Jitka Vágnerová zde skončila jedenáctá.

Velmi pěkné body družstvu přinesla Tereza Sommerová, která si připsala dva nové osobní rekordy. Těšil ji především ten na osmistovce, kde doběhla desátá, na dlouhých překážkách obsadila osmé místo. Iva Podjuklová finišovala na trojce dvanáctá. Bez bodu skončily Romana Odstrčilová a Andrea Šímová. Štafetu žen Hranice bohužel nesložily.

Ve třetím kole obsadil hranický ženský tým desáté místo, celkově po třech kolech drží osmou pozici. Tabulku vede Poruba před Vítkovicemi a Třincem. Poslední kolo proběhne 20. srpna v Třinci.

Autorka: Klára Úlehlová