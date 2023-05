Již desáté Mezistátní utkání veteránů v atletice se konalo v sobotu 6. května v Kolíně. Česká republika měla tu čest pořádat tuto krásnou akci již potřetí. Jednalo se o šestiutkání, do Kolína se sjely týmy Rakouska, Slovenska, Slovinska a Maďarska. Vzhledem k tomu, že účast odřeklo Chorvatsko, tak Česká republika, aby byl zachován počet šesti týmů, postavila kromě A-týmu i B-tým. Do nominace se dostaly tři hranické atletky, Klára Úlehlová, Michaela Hynčicová a Iva Podjuklová.

Atletky SK Hranice na Mezistátním utkání veteránů v Kolíně.

V každé disciplíně mohli startovat vždy dva závodníci z jednoho týmu. Celkové výsledky disciplíny se počítaly podle věkových koeficientů a za pořadí po přepočtech se udělovaly body pro tým. Poslední roky opanovalo mezistátní utkání Rakousko, český tým měl velkou motivaci je na domácí půdě konečně porazit. Do týmu A byla nominována Klára Úlehlová na 400 m a do obou štafet.

A dařilo se jí výborně, do cíle závodu na 400 m doběla jako první v pěkném čase 61,54 s, po přepočtu věkovým koeficientem to bylo 58,10 s, což stačilo na třetí místo. Kolegyně z týmu Denisa Severová, která opanovala celkové pořadí, dokonce zaběhla český rekord kategorie W45 (61,75 s).

Atletky SK Hranice na Mezistátním utkání veteránů v Kolíně. Klára Úlehlová

Ve štafetách se nepočítá pořadí podle věkového koeficientu, ale bere se normálně pořadí v cíli, ale celkový minimální věk štafety musí být u žen 180 let a u mužů 200 let. České ženské štafety byly ozdobou závěru celého programu. Klára Úlehlová jako finišmenka obou štafet na 4 x 100 m i 4 x 400 m donesla kolík do cíle vždy s luxusním náskokem před dalšími týmy. A byly z toho opět dva české rekordy, tentokrát v kategorii W35, v krátké štafetě za čas 53,09 s a v dlouhé 4:28,31 min.

Český A-tým nakonec porazil Rakousko s obrovským náskokem 120 bodů a opanoval celkové pořadí Mezistátního utkání.

Do B-týmu byly nominovány Michaela Hynčicová na 100 m a do krátké štafety a Iva Podjuklová do běhů na 400 m, 1500 m a do dlouhé štafety. Michaela Hynčicová bojovala nejen se soupeřkami, ale i se svým zdravím, ale v závodě to nebylo poznat. Stovku proběhla za 14,20 s a celkově zde skončila desátá, kolík ve štafetě na 4 x 100 m donesla do cíle jako třetí.

Iva Podjuklová měla náročný program, hned v úvodní disciplíně celého programu, běhu na 1500 m, finišovala v čase 6:10,28 min. (po přepočtu 5:27,55 min) a obsadila deváté místo. Spokojená byla s časem na 400 m - 76,02 s (po přepočtu 67,37 s), zde byla 12. Dlouhé štafetě pak pomohla ke čtvrtému místu. Celkově český B- tým nakonec obsadil čtvrté místo.

Atletky SK Hranice na Mezistátním utkání veteránů v Kolíně. Iva Podjuklová

Celkové pořadí 10. Mezistátního utkání veteránů tak bylo: 1. Česká republika A, 2. Rakousko, 3. Maďarsko, 4. Česká republika B, 5. Slovinsko, 6. Slovensko. Českým reprezentantům včetně tří hranických atletek gratulujeme a přejeme mnoho zdaru do dalších klání, například do zářijového Mistrovství Evropy v italské Pescaře. Ještě předtím kromě spousty dalších závodů na domácí půdě (např. MČR veteránů v Olomouci) je čeká třeba 100 m veteránů a veteránek na mezinárodním atletickém mítinku Zlatá tretra Ostrava 27. června, kam jsou opět nominovány všechny tři výše uvedené hranické atletky.

