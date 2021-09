Hranické atletky měřily v Plzni síly s českou špičkou

Dvě zástupkyně hranické atletiky se probojovaly na vrchol republikové sezony kategorie do 22 let. Mistrovství republiky „dvaadvacítek“ se konalo v sobotu a v neděli 28. - 29. srpna v Plzni. Do západočeské metropole vyrazily Adéla Zdražilová a Adéla Dostálová.

Adély Dostálová a Zdražilová (zleva) na MČR do 22 let v Plzni. | Foto: Klára Úlehlová

Adéla Zdražilová, která do této kategorie bude spadat ještě příští rok, startovala na trati 400 m překážek. Letošním nejlepším výkonem 63,80 s z červnové ligy v Ostravě měla 19. čas 24 vybraných závodnic. Počasí v Plzni atletice zrovna nepřálo, bylo chladno a deštivo. Zrovna Zdražilové na první rozběh pršelo poměrně intenzivně. Zdražilová se se závodem popasovala se ctí, rytmus na překážkách jí vycházel poměrně dobře. V chladném počasí čas 64,59 s není špatný, v rozběhu finišovala jako pátá, což na finále pochopitelně nestačilo. V součtu všech tří rozběhů obsadila 15. místo a vzhledem k vývoji letošní sezony z Plzně rozhodně nemusela odjíždět nespokojená. Naopak mírně rozladěná odjížděla Adéla Dostálová. Ta je věkem teprve juniorka a startovala na osmistovce. Se svým letošním osobním rekordem 2:13,49 min z červnového juniorského MČR měla 14. čas z 24 vybraných závodnic. V Plzni byla nalosována do třetího rozběhu s největší favoritkou Sádlovou (účastnicí letošního mistrovství Evropy do 22 let). V rozběhu se však nikomu nechtělo dopředu a po dvou stech metrech celý balík závodnic prakticky zastavil, dopředu moc nebylo kudy. Hranice daly „bůra“ Slavičínu. Měl jsem nůž na krku, cítil Fojtů Přečíst článek › Dostálové vyhovuje spíše tempové pojetí běhu, jelikož závěrečné zrychlení nemá až takové. Do cíle doběhla čtvrtá v čase 2:17,96 min. Přímo do finále postupovaly první dvě a tento čas na finále také nestačil. Celkově potvrdila tabulkové postavení, když skončila čtrnáctá. Ale Dostálová jakožto první rok juniorka má ještě spoustu času na vylepšení tohoto umístění. Pro Zdražilovou to byl poslední závod této sezóny a nyní ji čeká zasloužený odpočinek. Dostálová bude ještě závodit 11. září v Břeclavi na 2. kole družstev dorostu a juniorů, kde s dalšími hranickými závodnicemi hostuje za AK Olomouc. Autorka: Klára Úlehlová