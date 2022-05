„Jsem strašně rád, že se to Karlovi i Gabči dneska povedlo, dlouhou dobu se za tím hnali a poctivě trénovali a úspěch se konečně dostavil. Je však trochu škoda, že se neprosadili i naši zbývající závodníci a velkou skvrnou na jinak vydařeném turnaji zůstává zranění Barči Ondrouškové. Všichni doufáme v její brzké uzdravení,“ ohodnotil výkony svých svěřenců trenér obou závodníků David Šatánek.

Oba dva jsou již zkušenými závodníky, až dosud se jim však medaile z národního šampionátu vyhýbala. Nádvorníková je sice držitelkou medaile ze soutěže družstev, v jednotlivcích však doposud brala pouze pátá místa. Podobně na tom byl také Platoš, který sice pomohl domácímu oddílu postoupit až do extraligy, na úspěch v soutěži jednotlivců však teprve čekal.

Club Tenis načal obhajobu titulu vítězně

To platilo až do soboty. Gabriela Nádvorníková nastoupila v kategorii juniorek do šedesáti tři kilogramů, ve které se probojovala až do semifinále. Tam však nestačila na budoucí mistryni republiky Skalskou a sestoupila tak do boje o třetí místo. Tam ni čekala zkušená závodnice Prusenovská, se kterou si však Nádvorníková poradila a vybojovala pro domácí oddíl zasloužené třetí místo.

Karel Platoš nastoupil ve váze do osmdesáti jednoho kilogramu, což byla druhá nejobsazenější kategorie turnaje. Obdobně postoupil až do semifinále, kde však nestačil na budoucího vítěze Ivanku z Liberce. V boji o třetí místo však poslal k zemi výborně provedenou technikou ouchi gari dalšího libereckého závodníka a vybojoval tak bronzovou medaili.

Autor: Šimon Skurka

Golfová sezona GC Radíkov začala turnajem dvojic